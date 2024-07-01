01.07.2024, 11:50
МНЕНИЕ | Олег Самородний: население Эстонии удачно избавилось от неудачливого премьер-министра(4)
ФОТО: | Õhtuleht
Как Каллас, которая почти провалилась на посту премьер-министра в своей стране, может вообще претендовать на столь высокий и почетный пост в ЕС?
Выдвижение Каи Каллас на должность Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности вызвало у многих обывателей недоуменный вопрос: как политик, который почти провалился на посту премьер-министра в своей стране, может вообще претендовать на столь высокий и почетный пост в ЕС? Это недоумение обусловлено непониманием того тривиального факта, что успешность политической карьеры данного человека вообще никак не зависит от его предыдущих достижений или провалов в сфере политической деятельности или государственного управления.
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