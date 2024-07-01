МНЕНИЕ | Олег Самородний: население Эстонии удачно избавилось от неудачливого премьер-министра

Выдвижение Каи Каллас на должность Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности вызвало у многих обывателей недоуменный вопрос: как политик, который почти провалился на посту премьер-министра в своей стране, может вообще претендовать на столь высокий и почетный пост в ЕС? Это недоумение обусловлено непониманием того тривиального факта, что успешность политической карьеры данного человека вообще никак не зависит от его предыдущих достижений или провалов в сфере политической деятельности или государственного управления.

Великий Конфуций еще две с половиной тысячи лет назад сказал, что миром правят знаки и символы. И вся последующая история человечества лишь подтверждает это глубокое умозаключение. Данный политик в любой стране всегда что-то собой олицетворяет, то есть символизирует. И на тех же парламентских выборах большинство избирателей голосуют не за партийные программы или индивидуальные способности кандидата, а за символический образ данного человека. Зачастую эти люди-символы не обременены интеллектом. Поэтому после каждых выборов начинаются стенания по поводу того, что хотели как лучше, а, как всегда, выбрали черт знает кого.