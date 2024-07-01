Telia: у предприятий нет плана действий на случай, если что-то случится с ИТ-системой
Telia ежедневно управляет более чем 30 000 компьютерными рабочими местами по всей Эстонии. Хотя осведомленность сотрудников в сфере информационных технологий улучшается, крупнейшая в Эстонии ИТ- и телекоммуникационная компания утверждает, что бесперебойной работе оборудования и систем препятствует отсутствие навыков и плана.
Управление компьютерными рабочими местами – услуга, которая становится среди предприятий все более популярной. Благодаря ей все используемое сотрудниками оборудование работает безупречно, а при возникновении проблем решения не придется искать самостоятельно.
Telia, которая управляет более чем 30 000 компьютерными рабочими местами по всей Эстонии, ежедневно обрабатывает около 4 000 звонков – клиентам требуется помощь в случае сбоя устройства или системы.
„Приблизительно 80% этих обращений служба поддержки клиентов Telia решает путем удаленного управления“, - пояснил руководитель ИТ-службы Telia Карел Вяхи. Он добавил, что, хотя количество обращений на протяжении многих лет оставалось относительно неизменным, добавились проблемы кибератак и требований выкупа.
По мнению Вяхи, малые и крупные предприятия объединяет то, что зачастую нет понимания, что делать, если что-то случится с одним устройством или целым парком компьютеров: „Нет четкого понимания, кто и куда должен обращаться, что нужно делать и где взять новое устройство. И, как правило, более мелкие фирмы убеждены, что с ними все равно ничего не случится“.
Осведомленность улучшается
В то же время ситуация со временем улучшилась, и можно отметить повышение осведомленности сотрудников. „Для людей уже не является таким большим сюрпризом то, что пароли необходимо время от времени менять, они должны быть определенной длины, и, скажем, „Nunnupall666“ – не лучший выбор“, - отметил Вяхи. Кроме того, пользователи начали регулярнее выполнять резервное копирование файлов или жестких дисков, и нередко для предотвращения потери данных диск шифруется.
„Однако, если посмотреть на наиболее частые причины обращений, обнаружится, что многие проблемы в итоге просто сводятся к навыкам пользователя“, - признал Вяхи. Кроме того, к Telia обращаются с вопросами о различных действиях в учетной записи пользователя, настройке компьютерного рабочего места, программного обеспечения и офисной техники. „Это скорее связанные с удобством запросы, для которых и предназначена услуга управления компьютерным рабочим местом – вам не придется разбираться в деталях самостоятельно, за вас это быстро сделает кто-то другой“, - пояснил Вяхи.
По его словам, целью услуги является обеспечение безопасности, производительности и бесперебойной работы системы, что способствует повышению безопасности и эффективности ИТ-инфраструктуры компании: „Цель услуги по управлению компьютерными рабочими местами – превратить ИТ-инфраструктуру клиента в „пятизвездочный отель“, где вы никогда не увидите обслуживающий персонал, но все равно все работает безупречно“.
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