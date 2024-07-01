Автодилер об автомобильном налоге: налог противоречит цели закона

В соответствии с принятым в парламенте законом о налоге на моторные транспортные средства (автомобильный налог), налог состоит из двух частей. Во-первых, при регистрации легковых автомобилей и фургонов в регистре транспортных средств необходимо уплатить регистрационный сбор. Во-вторых, ежегодный налог на зарегистрированные в регистре транспортные средства будет состоять из базовой части за выбросы CO2 и части за полную массу. Базовая часть связана с так называемым компонентом возраста, который применяется как к физическим, так и к юридическим лицам. Например, если легковой автомобиль или фургон старше 20 лет, то нужно будет платить только базовую часть годового налога, составляющую 50 евро. Если транспортное средство моложе, базовая часть будет выше.

Закон поощряет владение более старыми, загрязняющими и небезопасными автомобилями

В законе ясно указано, что цель налога — побудить людей выбирать более экологичные автомобили и поддерживать использование старых автомобилей до конца их срока службы. Однако, вопреки этой цели, текущий возрастной компонент поощряет покупку и импорт старых автомобилей. Средний возраст автопарка Эстонии составляет 13,5 лет, что делает его одним из самых старых в Европе. Более старые автомобили, как правило, менее безопасны и больше загрязняют окружающую среду, что противоречит как самому закону, так и стратегии безопасности дорожного движения Эстонии.

Кроме того, учитывается индекс массы. Согласно текущему закону, более тяжелые транспортные средства облагаются более высоким налогом. Известно, что многие электромобили из-за большей емкости аккумуляторов значительно тяжелее автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, поэтому на них сразу же накладывается более высокий налог. Следовательно, если мы облагаем более высоким налогом электромобили, которые ежедневно меньше вредят окружающей среде, как это способствует их более широкому использованию?

Худшее решение — отсутствие решения