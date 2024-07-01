Автодилер об автомобильном налоге: налог противоречит цели закона(2)
При пересмотре закона о налоге на автомобили, возвращенного президентом в Рийгикогу, следует учитывать не только принципы равного обращения, но и то, соответствует ли закон целям обновления автопарка Эстонии и уменьшения загрязнения окружающей среды, считает генеральный директор Auto Bassadone Вейко Кару.
В соответствии с принятым в парламенте законом о налоге на моторные транспортные средства (автомобильный налог), налог состоит из двух частей. Во-первых, при регистрации легковых автомобилей и фургонов в регистре транспортных средств необходимо уплатить регистрационный сбор. Во-вторых, ежегодный налог на зарегистрированные в регистре транспортные средства будет состоять из базовой части за выбросы CO2 и части за полную массу. Базовая часть связана с так называемым компонентом возраста, который применяется как к физическим, так и к юридическим лицам. Например, если легковой автомобиль или фургон старше 20 лет, то нужно будет платить только базовую часть годового налога, составляющую 50 евро. Если транспортное средство моложе, базовая часть будет выше.
Закон поощряет владение более старыми, загрязняющими и небезопасными автомобилями
В законе ясно указано, что цель налога — побудить людей выбирать более экологичные автомобили и поддерживать использование старых автомобилей до конца их срока службы. Однако, вопреки этой цели, текущий возрастной компонент поощряет покупку и импорт старых автомобилей. Средний возраст автопарка Эстонии составляет 13,5 лет, что делает его одним из самых старых в Европе. Более старые автомобили, как правило, менее безопасны и больше загрязняют окружающую среду, что противоречит как самому закону, так и стратегии безопасности дорожного движения Эстонии.
Кроме того, учитывается индекс массы. Согласно текущему закону, более тяжелые транспортные средства облагаются более высоким налогом. Известно, что многие электромобили из-за большей емкости аккумуляторов значительно тяжелее автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, поэтому на них сразу же накладывается более высокий налог. Следовательно, если мы облагаем более высоким налогом электромобили, которые ежедневно меньше вредят окружающей среде, как это способствует их более широкому использованию?
Худшее решение — отсутствие решения
Учет возрастного и массового компонента в текущем законе напоминает прогрессивный подоходный налог. Цель налога на моторные транспортные средства не должна заключаться в более высоком налогообложении людей с большими доходами, которые имеют новые, более безопасные и менее загрязняющие, часто более дорогие автомобили. Налог должен быть связан непосредственно с транспортным средством и направлен на обновление автопарка и защиту окружающей среды.
Как руководитель компании по розничной продаже автомобилей, я поддерживаю меры, которые реально обновляют автопарк Эстонии, делая его моложе и безопаснее. Если для этого нужно разумно обложить автомобили налогом, это вполне понятно, но налог должен быть справедливо установлен. Так, чтобы он действительно поощрял приобретение новых, безопасных и менее загрязняющих автомобилей. На мой взгляд, текущий закон сильно противоречит этой цели.
Эстония всегда была очень сдержанна в введении налогов, поэтому путаница вокруг автомобильного налога до некоторой степени понятна. Такой налог ранее не вводился, и, похоже, нет четкого понимания, как это сделать. В масштабах всего рынка самое худшее решение — это неспособность принять правильное решение. Можно ожидать, что решение президента вернуть закон в парламент вызовет путаницу у всех — потребителей, автомобильного рынка и самих законодателей, снова откладывая принятие решения. Это, в свою очередь, уменьшает время у потребителей и автомобильного рынка для подготовки перед вступлением налога в силу. В итоге от этой путаницы теряют все.
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