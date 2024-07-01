В Нарвском колледже – рекордный спрос на образовательные программы

Количество заявлений, поданных на учебные программы колледжа, превышает число запланированных учебных мест. У абитуриентов была возможность выбирать между шестью учебными программами, а всего предлагалось 259 учебных мест.

По заказу и при дополнительной поддержке Министерства образования и науки и в этом году будет принято больше студентов на программы по подготовке учителей в бакалавриате и магистратуре. В рамках трех программ, готовящих педагогов, запланировано 182 учебных места, на которые было подано 735 заявлений.

Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовалась программа „Учитель детского дошкольного учреждения в многоязычной учебной среде“, на учебные места в рамках которой было подано 438 заявлений. Следующими по популярности были программы „Учитель языка в многоязычной школе“ (164 заявления) и „Языки и многоязычие“ (133 заявления). 78 заявлений было подано от абитуриентов на учебные места программы „Молодежная работа“, что на 24 заявления больше по сравнению с прошлым годом.

По словам директора Нарвского колледжа Индрека Рейманда, такой большой рост числа заявлений и устойчивая популярность, прежде всего, учебных программ по подготовке учителей – это большая радость. „Число учебных мест на программах по подготовке учителей увеличилось почти в два раза, и уже третий год подряд мы можем сказать, что интерес к обучению в колледже растет и мы не можем пожаловаться на нехватку абитуриентов“, - прокомментировал Рейманд.

При поддержке Фонда справедливого перехода также увеличилось количество учебных мест на программах „Разработка ИТ-систем“ (29 мест в 2024 году) и „Предпринимательская деятельность и цифровые решения“ (28 мест). На эти учебные программы поступило 46 и 75 заявлений соответственно.