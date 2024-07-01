Деклан Райс и тренер сборной Словакии повздорили после матча Евро-2024

После финального свистка главный тренер сборной Словакии оттолкнул Райса от себя. Полузащитник сборной Англии разозлился – между ним и Кальцоной завязалась потасовка, которую пришлось разнимать Айвену Тоуни и Эзри Консе.

Как утверждает эксперт по чтению по губам Джереми Фримен, во время стычки Райс rрикнул Кальцоне: „Заткнись, ссыкло! Эй, заткнись, лысый мудак!“.

„Трудно подобрать слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки к выходу в следующий раунд. Англия обладает высоким мастерством, они давили на нас, а затем неожиданно забил гол Беллингем. Очень обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. Мы были, наверное, в 30 секундах от победы“, — признался после матча капитан словаков Милан Шкриньяр.

„Мы почти справились. К сожалению, не получилось. В дополнительное время игра шла в одни ворота, мы прижали их. Мы проиграли из-за пары неосторожных действий, но я безусловно горжусь своей командой, потому что мы предложили свой футбол, провели отличный матч, и я думаю, что словаки гордятся этим“, — добавил главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона.

В итоге огненная встреча не стала большим сюрпризом. Если заглянуть в историю, то можно заметить, что целых семь из десяти последних матчей плей-офф чемпионата Европы с участием сборной Англии переходили в дополнительное время. Поэтому субботний четвертьфинал против Швейцарии обещает быть долгим.

В матче между Англией и Швейцарией история явно на стороне Англии. За последние 13 встреч между ними швейцарцы так и не смогли ощутить радость победы. В последний раз им удалось победить англичан в 1981 году. Последний раз они играли между собой в марте 2022 года в товарищеском матче, когда Англия победила со счетом 2:1.