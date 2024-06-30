Правда ли, что Белый дом назначил новым пресс-секретарём „бородатого мужика в платье“?
В июне 2024 года в Telegram-каналах появились сообщения, что вместо Карин Жан-Пьер на пост официального представителя президента США назначен некий бородатый мужчина. Мы проверили, так ли это.
19 июня в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой (74 000 просмотров на момент написания этого разбора) появилась такая публикация: „В Белом доме представили нового пресс-секретаря. Теперь вместо чернокожей лесбиянки Карин Жан-Пьер будет бородатый мужик в платье“. В посте приводится 12-секундный ролик, на котором показан человек за трибуной с микрофонами, а позади видна эмблема администрации президента США. В записи представлен такой диалог героя видео и его собеседника за кадром:
— Добро пожаловать в Белый дом, я готова ответить на все ваши вопросы!
— Правда ли, что у вас настоящие волосы?
— Да, я уверяю вас, что это не парик!
Вслед за Скабеевой такие же посты опубликовали около полусотни каналов, среди которых „Дмитрий Василец“ (157 000 просмотров), „Шейх Тамир“ (138 000), „Такер Карлсон для России“ (62 000), „Пираты Чёрного моря: фашистский Покемон“ (61 000) и „Такер Карлсон на русском“ (51 000). Встречаются подобные публикации во „ВКонтакте“, где пост в паблике „Такер Карлсон на русском“ набрал более 50 000 просмотров, в TikTok, а также на некоторых новостных сайтах и YouTube. В Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва (218 000 просмотров) опубликовали более полную, 20-секундную версию вирусного видео с такой подписью: „В Белом доме прошли пробы на должность нового пресс-секретаря“.
В мае 2022 года стало известно, что президент США Джо Байден назначил нового пресс-секретаря Белого дома. Место Джен Псаки заняла её заместительница Карин Жан-Пьер, которая на новом посту стала первой темнокожей женщиной и первой представительницей сообщества ЛГБТ+. Однако в июне 2024 года никаких официальных сообщений о том, что Жан-Пьер покинет свою должность, не поступало. Кроме того, ни в одной из упомянутых выше публикаций не упоминается имя нового пресс-секретаря. В субтитрах к ролику из поста Соловьёва этого человека назвали JBN.
Его личность установили фактчекеры грузинского проекта „Детектор мифов“. Человеком с вирусного видео оказался американский стилист и парикмахер Джонатан Ван Несс (на видео его называют по инициалам JVN). Он наиболее известен как соведущий и эксперт вышедшей на Netflix новой версии реалити-шоу Queer Eye („Натурал глазами гея“; оригинальную программу показывали на американском телевидении ещё в начале 2000-х). По словам Ван Несса, он небинарен, то есть не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину. Поэтому в отношении себя селебрити использует местоимения он/она/они, но, по собственному признанию, всё же предпочитает мужской род.
18 июня (по московскому времени — в ночь на 19 июня) вице-президент США Камала Харрис опубликовала в соцсети X ролик о том, как создатели и участники обеих версий Queer Eye посещают Белый дом, „чтобы обсудить прогресс, в нелёгкой борьбе достигнутый сообществом ЛГБТКИ+ за последние 20 лет“. В своём посте Харрис поблагодарила гостей за содержательный разговор и похвалу в адрес Белого дома. Однако сама встреча состоялась несколькими днями ранее, поскольку вице-президент делились совместными фотографиями в ночь на 14 июня, а СМИ писали о мероприятии ещё накануне. Один из ведущих оригинального шоу у себя в соцсетях уточнил, что встреча проводилась по случаю 21-летия передачи.
И на видео Харрис, и на других снимках заметно, что на Ван Нессе надето то же платье, что и на распространяемом в Рунете ролике.
Судя по всему, во время посещения Белого дома гости побывали и в зале, где проходят брифинги пресс-секретаря президента США, а Ван Несс провёл импровизированную пресс-конференцию с ответами на шуточные вопросы. Полная версия вирусного ролика опубликована в профиле стилиста в Instagram, она длится 36 сек., и значительную часть этого времени за кадром слышен смех. Кроме того, с трибуны снята табличка с надписью „The White House, Washington“. Тем не менее СМИ сообщают, что этот визит гостей к Харрис разозлил критиков администрации Байдена.
Примечательно, что до публикации видео о „новом пресс-секретаре“ в канале Скабеевой писали о том, что звёзды Queer Eye посетили Белый дом. Однако в том посте ведущих реалити-шоу почему-то назвали „актёрами сериала“ и добавили, что Харрис позвала „мужиков в платье“, хотя в подобном наряде был лишь Ван Несс. То есть нельзя исключать, что изначально в канале телеведущей новость подали в качестве шутки, которую другие пользователи позднее распространили без соответствующего контекста.
Итог: Неправда