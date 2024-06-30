Правда ли, что Белый дом назначил новым пресс-секретарём „бородатого мужика в платье“?

Его личность установили фактчекеры грузинского проекта „Детектор мифов“. Человеком с вирусного видео оказался американский стилист и парикмахер Джонатан Ван Несс (на видео его называют по инициалам JVN). Он наиболее известен как соведущий и эксперт вышедшей на Netflix новой версии реалити-шоу Queer Eye („Натурал глазами гея“; оригинальную программу показывали на американском телевидении ещё в начале 2000-х). По словам Ван Несса, он небинарен, то есть не идентифицирует себя ни как мужчину, ни как женщину. Поэтому в отношении себя селебрити использует местоимения он/она/они, но, по собственному признанию, всё же предпочитает мужской род.

В мае 2022 года стало известно, что президент США Джо Байден назначил нового пресс-секретаря Белого дома. Место Джен Псаки заняла её заместительница Карин Жан-Пьер, которая на новом посту стала первой темнокожей женщиной и первой представительницей сообщества ЛГБТ +. Однако в июне 2024 года никаких официальных сообщений о том, что Жан-Пьер покинет свою должность, не поступало. Кроме того, ни в одной из упомянутых выше публикаций не упоминается имя нового пресс-секретаря. В субтитрах к ролику из поста Соловьёва этого человека назвали JBN.

19 июня в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой (74 000 просмотров на момент написания этого разбора) появилась такая публикация: „В Белом доме представили нового пресс-секретаря. Теперь вместо чернокожей лесбиянки Карин Жан-Пьер будет бородатый мужик в платье“. В посте приводится 12-секундный ролик, на котором показан человек за трибуной с микрофонами, а позади видна эмблема администрации президента США. В записи представлен такой диалог героя видео и его собеседника за кадром:

18 июня (по московскому времени — в ночь на 19 июня) вице-президент США Камала Харрис опубликовала в соцсети X ролик о том, как создатели и участники обеих версий Queer Eye посещают Белый дом, „чтобы обсудить прогресс, в нелёгкой борьбе достигнутый сообществом ЛГБТКИ+ за последние 20 лет“. В своём посте Харрис поблагодарила гостей за содержательный разговор и похвалу в адрес Белого дома. Однако сама встреча состоялась несколькими днями ранее, поскольку вице-президент делились совместными фотографиями в ночь на 14 июня, а СМИ писали о мероприятии ещё накануне. Один из ведущих оригинального шоу у себя в соцсетях уточнил, что встреча проводилась по случаю 21-летия передачи.

И на видео Харрис, и на других снимках заметно, что на Ван Нессе надето то же платье, что и на распространяемом в Рунете ролике.

Судя по всему, во время посещения Белого дома гости побывали и в зале, где проходят брифинги пресс-секретаря президента США, а Ван Несс провёл импровизированную пресс-конференцию с ответами на шуточные вопросы. Полная версия вирусного ролика опубликована в профиле стилиста в Instagram, она длится 36 сек., и значительную часть этого времени за кадром слышен смех. Кроме того, с трибуны снята табличка с надписью „The White House, Washington“. Тем не менее СМИ сообщают, что этот визит гостей к Харрис разозлил критиков администрации Байдена.

Примечательно, что до публикации видео о „новом пресс-секретаре“ в канале Скабеевой писали о том, что звёзды Queer Eye посетили Белый дом. Однако в том посте ведущих реалити-шоу почему-то назвали „актёрами сериала“ и добавили, что Харрис позвала „мужиков в платье“, хотя в подобном наряде был лишь Ван Несс. То есть нельзя исключать, что изначально в канале телеведущей новость подали в качестве шутки, которую другие пользователи позднее распространили без соответствующего контекста.

Итог: Неправда