Мнение
30.06.2024, 19:06

МНЕНИЕ | Либералы довели до ручки. Почему британские и французские избиратели проголосуют против своих правительств

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Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие в выборах, которые он сам себе назначил
Президент Франции Эммануэль Макрон принимает участие в выборах, которые он сам себе назначил
ФОТО: YARA NARDI | AFP

Начиная с этого воскресенья, во Франции и Великобритании в несколько этапов пройдут внеочередные парламентские выборы. Их результаты уже практически известны, пишет Delfi.lv. Франция может получить неработоспособный парламент, разделенный между крайне-правыми и левыми, и техническое правительство. Великобританию ждет сокрушительная победа лейбористов. Вопрос в том, что будет дальше. И как это повлияет на судьбу Европы.

В обоих странах нынешние внеочередные выборы стали результатом катастрофической потери популярности правящими право-либеральными партиями. На этом сходства заканчиваются.

Если в Британии результат выборов предсказуем, то во Франции выборы могут привести к деградации демократических институтов и отказу от обязательств поддерживать Украину.

Консерваторы - на выход

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