МНЕНИЕ | Либералы довели до ручки. Почему британские и французские избиратели проголосуют против своих правительств(5)
Начиная с этого воскресенья, во Франции и Великобритании в несколько этапов пройдут внеочередные парламентские выборы. Их результаты уже практически известны, пишет Delfi.lv. Франция может получить неработоспособный парламент, разделенный между крайне-правыми и левыми, и техническое правительство. Великобританию ждет сокрушительная победа лейбористов. Вопрос в том, что будет дальше. И как это повлияет на судьбу Европы.
В обоих странах нынешние внеочередные выборы стали результатом катастрофической потери популярности правящими право-либеральными партиями. На этом сходства заканчиваются.
Если в Британии результат выборов предсказуем, то во Франции выборы могут привести к деградации демократических институтов и отказу от обязательств поддерживать Украину.