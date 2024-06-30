Байден не собирается сниматься с выборов и обещает победу, несмотря на сомнения в его здоровье

Президент, которому идет 82-й год, посетил несколько фандрайзинговых мероприятий в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Помимо сбора средств Джо Байден пытался изменить отношение к тому, что произошло в ночь президентских дебатов на канале CNN.

Выступая на одном из мероприятий, Байден признался: „У меня был не самый лучший вечер, но и у Трампа тоже“.

„Обещаю вам, что мы выиграем эти выборы“, — сказал он.

Впоследствии президент США заявил, что понимает сомнения, овладевшие демократами после дебатов, но призвал не прекращать борьбу.

В ходе дебатов он выглядел и звучал настолько неуверенно, что сразу по их окончании либеральные комментаторы и политтехнологи один за другим стали выступать с призывом выдвинуть другого кандидата. По мнению части из них, если Байден не откажется баллотироваться на второй срок, это может означать почти неминуемую победу Дональда Трампа.

В беседе с Би-би-си бывший спикер Палаты представителей демократов Нэнси Пелоси сказала, что выступление Байдена на дебатах „было не очень“, а его бывший директор по связям с общественностью Кейт Бедингфилд назвала его „очень разочаровывающим“.

Представители команды Байдена не отрицают, что дебаты прошли не так, как они надеялись, но заверили, что он не уступит место в пользу другого кандидата.

Как заверила глава предвыборного штаба Дженифер О’Малли Диллон, судя по опросам после дебатов, „мнения избирателей не изменились“.

„Это не первый раз, когда из-за преувеличенных оценок СМИ рейтинги временно проваливаются“, — заявила она.

Губернатор Нью-Джерси, представитель Демократической партии Фил Мерфи посетил мероприятие по сбору средств и сказал Джо Байдену: „Мы с вами на 1000%“.

А бывший президент и близкий друг Джо Байдена Барак Обама написал в соцсетях, что „плохие дебаты иногда случаются“.

„Эти выборы — выбор между человеком, который всю жизнь боролся за простых людей, и тем, кто заботится только о себе“, — написал Обама.