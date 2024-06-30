Отец мальчика из Эстонии, который сопровождал на Евро-2024 звезду „Манчестер Сити“: впечатления отличные

Десятилетний Стен Соомере узнал о своей победе еще в апреле. Спустя два с половиной месяца он сопровождал швейцарского защитника Мануэля Аканджи, выступающего за „Манчестер Сити“, перед 68 172 зрителями на Олимпийском стадионе в Берлине. В свободное время Стен играет в футбол с друзьями, тренируется в легкоатлетическом клубе „UP Sport“ и волейбольном клубе „SK Tats“.

„Впервые мы узнали о конкурсе Lidl по телевизору. Через несколько дней, когда мы стояли в очереди в магазине Lidl, моя жена предложила мне зарегистрироваться, для чего мне достаточно было нажать кнопку „Хочу участвовать“ в приложении. Уведомление о выигрыше пришло всего через несколько дней - невероятно быстро!“ — рассказал Delfi отец Стена, Сулев Соомере, ожидая в аэропорту своего рейса в Таллинн.

„Сначала он потерял дар речи. Когда турнир начался, то мы были в предвкушении. Мы всей семьей смотрели игры и с интересом следили за набранными очками, ведь от этого зависело, кто выйдет в следующий этап и какая сборная достанется нам. Гол, забитый в дополнительное время в матче Италия - Хорватия, заставил нас ликовать“, — сказал его отец, болельщик сборной Италии.

Суббота в Берлине началась для детей из Эстонии уже в 12 дня, когда их разлучили с родителями и отвезли на стадион для тренировки. „У них там была своя программа. Им показывали всё от и до, объясняли, что можно делать, а что нельзя. Потом у них было свободное время, когда они могли поиграть и просто провести время на стадионе. Родители приехали в 3 часа“, — рассказал Сулев.

Матч между Италией и Швейцарией начался в 18:00 по местному времени и неожиданно завершился победой Швейцарии со счетом 2:0. Отец ждал ребенка на трибунах за лицевой линией возле углового флажка. „Мы видели по диагонали, как дети выходили на стадион. Эмоции, конечно, были потрясающие, иначе и быть не могло!“ — рассказал отец Сулев. Стен и другие дети подошли к трибуне примерно через 5–10 минут после стартового свистка.