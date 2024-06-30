Отец мальчика из Эстонии, который сопровождал на Евро-2024 звезду „Манчестер Сити“: впечатления отличные
На чемпионате Европы по футболу детская футбольная команда (Lidl Kids Team), выбранная в результате лотереи, организованной Lidl, сопровождает каждую команду во время выхода на поле. В субботу в Берлине сборную Швейцарии сопровождало 11 детей из Эстонии.
Десятилетний Стен Соомере узнал о своей победе еще в апреле. Спустя два с половиной месяца он сопровождал швейцарского защитника Мануэля Аканджи, выступающего за „Манчестер Сити“, перед 68 172 зрителями на Олимпийском стадионе в Берлине. В свободное время Стен играет в футбол с друзьями, тренируется в легкоатлетическом клубе „UP Sport“ и волейбольном клубе „SK Tats“.
„Впервые мы узнали о конкурсе Lidl по телевизору. Через несколько дней, когда мы стояли в очереди в магазине Lidl, моя жена предложила мне зарегистрироваться, для чего мне достаточно было нажать кнопку „Хочу участвовать“ в приложении. Уведомление о выигрыше пришло всего через несколько дней - невероятно быстро!“ — рассказал Delfi отец Стена, Сулев Соомере, ожидая в аэропорту своего рейса в Таллинн.
„Сначала он потерял дар речи. Когда турнир начался, то мы были в предвкушении. Мы всей семьей смотрели игры и с интересом следили за набранными очками, ведь от этого зависело, кто выйдет в следующий этап и какая сборная достанется нам. Гол, забитый в дополнительное время в матче Италия - Хорватия, заставил нас ликовать“, — сказал его отец, болельщик сборной Италии.
Суббота в Берлине началась для детей из Эстонии уже в 12 дня, когда их разлучили с родителями и отвезли на стадион для тренировки. „У них там была своя программа. Им показывали всё от и до, объясняли, что можно делать, а что нельзя. Потом у них было свободное время, когда они могли поиграть и просто провести время на стадионе. Родители приехали в 3 часа“, — рассказал Сулев.
Матч между Италией и Швейцарией начался в 18:00 по местному времени и неожиданно завершился победой Швейцарии со счетом 2:0. Отец ждал ребенка на трибунах за лицевой линией возле углового флажка. „Мы видели по диагонали, как дети выходили на стадион. Эмоции, конечно, были потрясающие, иначе и быть не могло!“ — рассказал отец Сулев. Стен и другие дети подошли к трибуне примерно через 5–10 минут после стартового свистка.
„Потом у нас была возможность немного поделиться впечатлениями и вместе посмотреть игру. Италия, конечно, разочаровала - я никогда не видел, чтобы они играли так плохо. С другой стороны, это было приятно - по крайней мере, можно было увидеть все вживую. Мы немного надеялись на ничью, чтобы увидеть пенальти“, - рассказал отец мальчика.
По совпадению, поездка Стена в Берлин пришлась на период, когда его волейбольный клуб проводил сборы в Сяревере, организованные тренером Райго Татрику. В лагере команда Стена смотрела матч и болела за него с большого экрана, установленного в спортивном зале.
„Мы благодарны, что Стен стал частью команды Lidl Kids. Программа поездки была очень хорошо организована. Мы с сыном наслаждались поездкой вместе, много говорили о футболе и получили незабываемые воспоминания!“ — подвел итоги поездки отец Сулев.
На финальный турнир в Германию поехало 11 детей из Эстонии и более 1100 детей со всей Европы. От Эстонии в конкурсе приняло участие более 4000 детей.
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