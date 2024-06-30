Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о создании новой правой фракции в Европарламенте
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Вену подписывать „патриотический манифест“ со своими партнерами-евроскептиками, которые хотят создать отличную от ID и ECR группу в Европарламенте и приглашают другие партии присоединиться к проекту. На ультраправом фланге Европарламента скоро станет тесно, пишет Euronews.
В то время как Венгрия готовится принять председательство в Совете ЕС на следующие шесть месяцев, Виктор Орбан намерен расширить свое влияние в Брюсселе и Страсбурге.
Венгерский премьер запускает в Вене „Патриотический альянс“ с Гербертом Киклем, лидером ультраправой „Австрийской партии свободы“ и чешским медиамагнатом Андреем Бабишем из популистского движения ANO 2011. Все они одержали победу в своих странах на минувших евровыборах.
Цель переговоров – создание отдельной фракции в Европарламенте, которая будет бороться „с брюссельским истеблишментом, который не понимает пожеланий избирателей“.
Европейцам нужны три вещи: мир, порядок и развитие. А то, что они получают сегодня от элиты в Брюсселе, – это война, миграция и стагнация.
В „патриотическом манифесте за европейское будущее“, подписанном тремя лидерами партии, осуждаются предполагаемые планы по созданию „европейского централизованного государства“.
„Мы сформируем новую политическую силу, которая вскоре станет крупнейшим правым формированием в Европарламенте“, – заявил он, добавив, что партнеры по новому альянсу выступают против „войны, миграции, инфляции и „зеленой“ сделки“.
Наша цель – и мы верим, что это произойдет, – состоит в том, что через некоторое время это будет самая сильная правая группа в Европейском парламенте.
Для создания группы в Европарламенте необходимо объединение партий как минимум из семи стран. На воскресной встрече в Вене объявили, что полный состав членов альянса будет объявлен позже.
Партию Виктора Орбана „Фидес“ в предыдущем созыве исключили из правящей Европейской народной партии. После июньских евровыборов предполагалось сближение с „Европейскими консерваторами и реформистами“ (ECR), но Джорджа Мелони выдвинула, как оказалось, неприемлемое для Орбана условие – принять на себя обязательство по поддержке Украины.
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