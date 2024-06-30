ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (858-й день) | При ударе по центру Харькова есть погибший и раненые
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Минобороны РФ заявили, что за ночь более 30 беспилотников атаковали шесть регионов России. В Липецке под обстрел попала промышленная зона.
По данным российского военного ведомства, силы ПВО сбили 15 дронов в Курской области, девять — в Липецкой, по четыре — в Воронежской и Брянской областях, а также по два — в Орловской и Белгородской областях. В Белгородской области в двух квартирах выбиты окна, осколками посечен один автомобиль. Два мирных жителя ранены, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. В Курской области под удар беспилотников попало село Гнилое в Тимском районе. В селе упали обломки украинского беспилотника, никто из жителей не пострадал, повреждены крыши, заборы и окна в трех домах. Также из-за обломков дрона выбиты окна и посечен фасад в местной школе. В Брянской и Воронежской областях, как заявили власти регионов, пострадавших и разрушений нет.
Телеграм-канал „База“ без ссылки на источник утверждает, что в ходе ночной атаки беспилотники ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. По данным канала, атака на завод началась в два часа ночи и длилась более часа. Всего за это время на территории комбината упали и взорвались семь дронов. один из беспилотников повредил установку разделения кислорода, другой повредил гараж. Кроме того, обломок сбитого дрона повредил крышу частного дома и сарая.
30 июня ВСУ семь раз атаковали территории самопровозглашенной ДНР, по заявлению Дениса Пушилина.
По его словам, город обстреляли из системы залпового огня HIMARS. Пушилин обвинил в обстреле Киев. Дети получили ранения средней степени тяжести. Поврежден жилой дом.
30 июня в Запорожской области объявили днем траура из-за погибших и пострадавших при ударе по Вольнянску.
Как ранее сообщали в МВД Украины, российские войска 29 июня ударили по центру города Вольнянск в Запорожской области. В результате атаки были повреждены объект критической инфраструктуры, магазин и жилые здания. В результате обстрела погибли семь человек, в том числе трое детей. Пострадали 38 человек, из которых девять — дети, одна беременная женщина. Большинство пострадавших при обстреле уже получили помощь врачей и лечатся дома.
НАТО подозревает Россию в минировании инфраструктуры Евросоюза. Об этом написало издание The Times.
У представителей НАТО есть „серьезные подозрения“, что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру EC в Северном море. Как говорится в расследовании газеты, подобные опасения основаны на данных, полученных от компаний, управляющих нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.
Четыре сотрудника МЧС получили ранения при обстреле аннексированного РФ Донецка. Пострадавшие, по данным ведомства, тушили пожар, который начался в Петровском районе города после предыдущего обстрела. После удара они сами добрались до больницы. В результате обстрела поврежден автомобиль МЧС.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем телеграм-канале, что за неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб.
Он отметил, что Украине необходимы силы и средства для уничтожения носителей этих бомб, в том числе российской военной авиации. „Четкие решения, которые помогут защитить наших людей. Задача ударов на большие расстояния и современная противовоздушная оборона — это основа для остановки ежедневного российского террора. Спасибо всем партнерам, которые это понимают“, написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Российские военные объявили о захвате сел Спорное и Новоалександровка в Донецкой области. Об этом Минобороны РФ сообщило в своей сводке. Украина это сообщение не комментировала. В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что бои у Новоалександровки продолжаются. Спорное не упоминалось.
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию, в которой осудила российское вторжение в Украину и признала действия властей и войск РФ геноцидом украинского народа.
В резолюции среди прочего содержится призыв к 53 странам — участницам ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и других захваченных РФ территорий Украины путем поддержки украинской „формулы мира“ и Крымской платформы.
Кроме того, авторы резолюции призывают страны ОБСЕ создать Специальный трибунал для привлечения РФ к ответственности за преступления, совершенные в ходе войны.
Владимир Зеленский дал интервью колумнистке издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин. Среди прочего он заявил, что соотношение потерь убитыми на фронте — один украинец к шести россиянам. Запись опубликовали на ютьюб-канале президента Украины. По словам президента Украины, современная война зависит от новых технологий и побеждает тот, у кого больше технологий, а не людей.
„В Украине производят высокотехнологичные дроны с дальностью полета более 1200 — 1300 километров“, - также заявил Зеленский в интервью. Президент Украины отметил, что невозможно сравнить мощность удара беспилотника с мощностью удара ракеты, как и невозможно сравнить их скорость. „Это разные средства для разных целей. Мы в любом случае развиваем ракетную индустрию, я уверен, что у нас будет в этом направлении развитие и успех“, — сказал Зеленский.
Рубин спросила у президента Украины, при каких обстоятельствах Зеленский может провести мирные переговоры с Путиным. Тот ответил, что видит только модель — переговоры через посредников, по аналогии с „зерновой сделкой“.
Днем российские военные нанесли удар авиабомбой по гражданскому предприятию неподалеку от центра Харькова.
Как сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов, сброшенная российскими военными бомба попала в терминал и автопарк „Новой почты“.
Есть один погибший — работник почтового отделения. Среди девяти пострадавших — восьмимесячный ребенок и женщина. В результате удара уничтожено восемь автомобилей, еще десятки машин повреждены.
Telegraph сообщает: более 140 рейсов ВВС Великобритании столкнулись с проблемами в навигации из-за подавления GPS-сигналов Россией.
Самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании 142 раза столкнулись с проблемами в работе GPS при перелетах по Восточной Европе с января по апрель 2024 года. Об этом сообщает британская газета Telegraph.Всего за первые четыре месяца года самолеты британских ВВС совершили 504 полета над Восточной Европой. В 60 случаях были зафиксированы повторные попытки заглушить навигацию.
По материалам издания „Медуза“.
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