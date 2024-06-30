ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (858-й день) | При ударе по центру Харькова есть погибший и раненые

В Минобороны РФ заявили, что за ночь более 30 беспилотников атаковали шесть регионов России. В Липецке под обстрел попала промышленная зона.

По данным российского военного ведомства, силы ПВО сбили 15 дронов в Курской области, девять — в Липецкой, по четыре — в Воронежской и Брянской областях, а также по два — в Орловской и Белгородской областях. В Белгородской области в двух квартирах выбиты окна, осколками посечен один автомобиль. Два мирных жителя ранены, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. В Курской области под удар беспилотников попало село Гнилое в Тимском районе. В селе упали обломки украинского беспилотника, никто из жителей не пострадал, повреждены крыши, заборы и окна в трех домах. Также из-за обломков дрона выбиты окна и посечен фасад в местной школе. В Брянской и Воронежской областях, как заявили власти регионов, пострадавших и разрушений нет.

Телеграм-канал „База“ без ссылки на источник утверждает, что в ходе ночной атаки беспилотники ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. По данным канала, атака на завод началась в два часа ночи и длилась более часа. Всего за это время на территории комбината упали и взорвались семь дронов. один из беспилотников повредил установку разделения кислорода, другой повредил гараж. Кроме того, обломок сбитого дрона повредил крышу частного дома и сарая.

30 июня ВСУ семь раз атаковали территории самопровозглашенной ДНР, по заявлению Дениса Пушилина.

По его словам, город обстреляли из системы залпового огня HIMARS. Пушилин обвинил в обстреле Киев. Дети получили ранения средней степени тяжести. Поврежден жилой дом.

30 июня в Запорожской области объявили днем траура из-за погибших и пострадавших при ударе по Вольнянску.