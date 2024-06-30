Выборы президента Ирана: самый умеренный кандидат лидирует в первом туре, второй тур состоится 5 июля

Для победы в первом туре кандидатам необходимо было набрать 50% голосов, но результаты обоих колеблются около отметки в 40%, Пезешкиан лидирует с небольшим отрывом.

Министерство внутренних дел Ирана подтвердило, что второй тур назначен на 5 июля.

По информации BBC, согласно предварительным подсчетам Министерства внутренних дел, Джалили отстает от Пезешкиана — бывшего кардиохирурга и министра здравоохранения — примерно на миллион голосов.

Пезешкиан обещал пересмотреть, среди прочего, действия полиции нравов, которая навязывает женщинам строгий дресс-код, — он называл это аморальным.

Вместе с тем, хотя его считают реформистом, Пезешкиан глубоко предан духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Некоторые эксперты полагают, что в случае его избрания Ирану не следует ожидать чего-то большего, чем смягчения тона по отношению к внутренней оппозиции.

Выборы были объявлены вскоре после того, как 19 мая бывший президент Эбрагим Раиси погиб, когда вертолет, в котором он летел из Азербайджана, врезался в гору. В катастрофе погибли еще семь человек, напоминает BBC.

Хотя в Иране 61,5 млн избирателей, имеющих право голоса, 28 июня проголосовало лишь около 40% – это наименьший показатель со времен Исламской революции 1979 года.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, обладающий высшей властью в стране, призвал к „максимальной“ явке.

В 2022 году Иран потрясла огромная волна протестов, вызванная смертью 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов по обвинению в нарушении строгого дресс-кода Ирана.

Правозащитные организации заявляют, что в ходе репрессий сотни людей были убиты и тысячи задержаны.

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