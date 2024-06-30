ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Грузия боролась изо всех сил, но Испания одержала уверенную победу

Испанцы с первых минут ожидаемо завладели инициативой, забрав мяч под свой контроль и создав несколько опасных моментов. Однако грузины преподнесли Сюзи вышли вперед. На 18-й минуте Ле Норман хотел прервать подачу Какабадзе, но отправил мяч в собственные ворота.

После пропущенного гола испанцы продолжили прижимать грузин к своей штрафной, а на 39-й минуте счет стал равным. Родри с полукруга штрафной пробил низом в правый угол. Мамардашвили задел мяч, но не выручил.

В начале второго тайма у Грузии был шанс, когда удар Хвича Кварацхелия с центра поля пришелся мимо цели.

На 51-й минуте испанцы вышли вперед. Фабиан Руис замкнул головой подачу Ямаля.

На 75-й минуте испанцы удвоили свое преимущество в счете. Нико Уильямс совершил сольный проход и отправил мяч в ворота.

Спустя 8 минут Данил Ольмо довел счет до разгромного.

Таким образом, сборная Испании прошла в 1/4 финала Евро-2024, где её соперником станет Германия.

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