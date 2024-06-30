ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Англия совершила камбэк в матче со Словакией и вышла в четвертьфинал
В воскресенье, 30 июня, состоялся матч 1/8 финала Евро-2024, в котором Англия в дополнительное время обыграла Словакию (2:1).
Словаки лучше начали матч и создали несколько моментов, в одном из которых упустили отличный шанс выйти вперед. Ганцко простреливал во вратарскую, но на его пас не успели партнёры.
На 25-й минуте словаки распечатали ворота англичан. Давид Стрелец вывел на ударную позицию Шранца, который переиграл Пикфорда.
На 50-й минуте англичане сравняли счет, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Через пять минут словаки могли забивать второй, но мяч пролетел в паре сантиметров от штанги. Англичане неудачно разыграли штрафной в центре поля, а мяч оказался у Стрелеца. Нападающий пробил с центра поля, увидев, что Пикфорд вышел из ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.
Матч был близок к завершению, но последнее слово осталось за англичанами.
В компенсированное ко второму тайму время англичане сравняли счет. Беллингем в касание ударом через себя отправил мяч в ворота.
На первой же минуте овертайма англичане вышли вперед. Кейн после стандарта головой отправил мяч в ворота Дубравки.
Таким образом, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет со Швейцарией. Словакия отправятся домой.
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