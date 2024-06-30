Предлагал ли Анджей Дуда разделить Россию на 200 этнических государств?

Полная запись выступления Дуды размещена на сайте главы государства. Польский лидер говорил по-английски, видео сопровождается субтитрами и расшифровкой на польском языке. Фрагмент, в котором Дуда упоминает „200 этнических групп“, начинается на отметке 0:59.

15–16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток прошёл Саммит мира — мероприятие, на котором лидеры нескольких десятков государств обсуждали отдельные пункты „формулы мира“, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. В форуме приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и многие другие высокопоставленные гости, в том числе и президент Польши Анджей Дуда .

С 16 июня Telegram-каналы и российские государственные СМИ распространяют такое заявление Анджея Дуды: „Я предлагаю разделить Россию на 200 этнических государств. Россия — крупнейшая в мире колониальная держава, которая держит в плену 200 этнических групп“. Утверждается, что президент Польши сказал это во время своего выступления на Саммите мира. Об этом, в частности, сообщили Telegram-каналы „ Саня во Флориде “ (470 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Правдивости “ (196 000) и „ Банкста “ (145 000). Предполагаемому заявлению политика посвятила свои статьи англоязычная версия RT и некоторые российские региональные издания.

В той части мира, которую я представляю, Россию часто называют „тюрьмой народов“ — и не без оснований. Потому что здесь проживает почти 200 этнических групп, большинство из которых стали жителями России в результате применения методов, используемых сегодня в Украине. Россия остаётся крупнейшей колониальной империей в мире, которая, в отличие от европейских держав, никогда не подвергалась процессу деколонизации и так и не смогла справиться с демонами своего прошлого. Как члены международного сообщества, мы должны наконец сказать: в современном мире больше нет места колониализму!

Иными словами, Дуда действительно говорил о колониальном характере российского государства, но „разделить Россию на 200 этнических государств“ прямо не предлагал. Учитывая, что после этого фрагмента своей речи президент Польши осудил российскую агрессию против Украины, можно предположить, что в первую очередь он призывал не дать России оккупировать ещё и украинские территории.

Что касается выражения „тюрьма народов“, то это и правда распространённый публицистический термин. С тюрьмой Россию сравнивал ещё в первой половине XIX века французский писатель Астольф де Кюстин. А в 1914 году Российскую империю назвал „тюрьмой народов“ Владимир Ленин, причём поводом стало именно отношение к украинцам, которым запретили праздновать столетний юбилей поэта Тараса Шевченко.

Таким образом, авторы Telegram-каналов исказили заявление Дуды — политик не призывал к разделу России на 200 этнических государств. Это не более чем вольная интерпретация блогеров, которую они тем не менее оформили как цитату.

Примечательно, что в той же формулировке фразу привёл в соцсети X и один известный польский политик: депутат Сейма от ультраправого блока „Конфедерация“ Гжегож Браун сетовал, что национальные СМИ не обратили внимания на „скандальное“ заявление президента страны. Впрочем, этот политик известен своими антиукраинскими взглядами, а 17 января 2024 года его лишили депутатской неприкосновенности за антисемитскую выходку в стенах Сейма, когда Браун с помощью огнетушителя потушил ханукальные свечи.

Самый ранний русскоязычный пост с искажённой цитатой, который „Проверено“ удалось найти с помощью сервиса TGStat, — это запись в Telegram-канале „Банкста“, опубликованная 16 июня в 09:06 по московскому времени.

Итог: Искажённая цитата