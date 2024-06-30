Во Франции проходят досрочные парламентские выборы: кто станет после них премьер-министром?

Когда президент и премьер-министр относятся к различным политическим лагерям, исполнительная власть во Франции фактически оказывается разделенной. В таком случае оба они должны сотрудничать на благо страны.

Однако 28-летний Барделла ставит условием того, чтобы взять на себя ответственность за правительство, абсолютное большинство мест у RN в парламенте. Отмечая, что в противном случае он не сможет реализовать политическую программу партии. С возможным назначением Барделлы премьер-министром Франция в четвертый в своей истории раз вступит в период так называемого „сосуществования“ (дословно с фр. cohabitation - сожительство) - так описывается ситуация раздельного правления, когда глава государства и парламентское большинство представляют разные партии.

В данный момент все соцопросы отводят большинство мест в Нацсобрании крайне правой партии „Национальное объединение“. По сложившейся традиции, президент Макрон должен будет предложить ее лидеру Жордану Барделле пост премьер-министра. Тут у президента нет альтернативы, констатирует Ханс Штарк, эксперт по Франции из парижской Сорбонны: „Макрон очень ослаблен. У него нет большого пространства для маневра“.

Законодательство Пятой республики не содержит никаких конституционных ограничений для президента при выборе и назначении им премьер-министра. Однако глава государства должен принимать во внимание расклад в Национальном собрании. Если премьер не получит поддержки депутатов, парламент выразит ему вотум недоверие. Следствием чего является отставка правительства и его главы.

Это обстоятельство, а также особенности законодательства страны осложняют вопрос назначения по итогам выборов нового премьер-министра Франции и грозят Пятой республике политическим кризисом.

Как и в том случае, социологи и на этот раз предсказывают победу крайне правого „Национального объединения“ (RN) и поражение макронистов. Однако едва ли ультраправые смогут получить большинство голосов во французском Национальном собрании.

Первое раз „сосуществование“ возникло в 1986 году при президенте-социалисте Франсуа Миттеране. После поражения Соцпартии на парламентских выборах Миттеран назначил главой правительства Жака Ширака из голлистского „Объединения в поддержку республики“ (ОПР). В 1993 году ситуация повторилась - премьером стал Эдуард Балладюр, еще один представитель ОПР. А с 1997 по 2002 год уже премьер-социалист Лионель Жоспен управлял страной под руководством консервативного президента Ширака.

Вынужденное разделение исполнительной власти между двумя соперничающими политическими силами, разумеется, приводит к большим трениям в верхах, процессы принятия решений часто усложняются и замедляются. Успех такого правления в огромной степени зависит от того, насколько хорошо премьер-министр и президент могут работать вместе.

Какое поле для маневра у правительства при раздельном правлении?

За главой государства остается последнее слово во внешней политике и политике в сфере безопасности. Он также отвечает за международные отношения. А премьер и прочие министры, с другой стороны, определяют внутреннюю политику Франции и занимаются повседневным управлением страной. И тут у правительства, имеющего большинство в парламенте, есть довольно большое поле для маневра.

Однако вопросы внутренней и экономической политики также могут привести к столкновениям, как это уже неоднократно случалось в прошлом. 14 июля 1986 года, в день национального праздника Франции, президент Миттеран публично дал отпор своему тогдашнему премьеру.

Миттеран не стал подписывать постановление правительства Ширака о реприватизации в общей сложности 65 банков, страховых компаний и промышленных предприятий, национализированных в 1981 году после прихода к власти социалистов. А без подписи президента ни одно постановление правительства во Франции не может вступить в силу.

Сработаются ли Макрон и Барделла?

Эмманюэль Макрон отвергает по крайней мере часть повестки „Национального объединения“. Политические программы RN и левой партии „Непокоренная Франция“ (LFI) могут привести к гражданской войне, предупредил президент за несколько дней до первого тура парламентских выборов.

„Национальное объединение“, в свою очередь, возможно, попытается „загнать Макрона в угол, пока он окончательно не уйдет в отставку“, полагает Ханс Штарк. Однако полная блокада президентом работы возможного правительства RN, по мнению эксперта, немыслима.

Если Макрон не будет подписывать поставления правительства или принятые по его инициативе законы, то президенту придется это обосновать. Вполне возможно, что в таких случаях он будет чаще обращаться к Конституционному совету для проверки соответствия законов Конституции Франции еще до их вступления в силу. Некоторые планы правительства „Национального объединения“ могут потерпеть неудачу, столкнувшись уже с этим препятствием.

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