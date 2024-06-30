Попытка теракта в Белграде: ранен полицейский, охранявший посольство Израиля. Нападавший убит

„Сегодня около 11:00 (12:00 мск) неизвестный выстрелил из арбалета в сотрудника жандармерии, дежурившего у посольства Израиля, попав ему в шею“, — рассказал он.

По словам Дачича, полицейский в целях самообороны застрелил нападавшего. После этого раненого доставили в больницу, где ему провели операцию.

Власти расценили произошедшее как теракт. „Нет никаких сомнений в том, что это террористический акт, направленный против государства Сербия и против сотрудников жандармерии“, — заявил Дачич.

По его словам, после нападения в городе были усилены меры безопасности, а правоохранительные органы задержали нескольких человек, находившихся возле полицейских участков. Также правоохранители проводят обыски.

По данным властей, на полицейского напал гражданин Сербии, принявший ислам. Предположительно, он принадлежал к радикальному исламистскому движению, говорится в заявлении МВД.

Позднее ситуацию прокомментировал президент Сербии Александр Вучич. Он сообщил, что правоохранители разыскивают еще одного человека — сообщника нападавшего. Они оба находились в поле зрения правоохранительных органов, однако для их задержания не было достаточных оснований, уточнил Вучич.

В министерстве иностранных дел Израиля сообщили, что в результате нападения никто из сотрудников посольства в Белграде не пострадал.

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