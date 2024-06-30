30.06.2024, 11:50
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Силламяэ с размахом отметил дни города(7)
Cуббота закончилась дискотекой под открытым небом!
Дни города и моря в Силламяэ проходят с 28 по 30 июня. В это время можно познакомиться с достопримечательностями города, поучаствовать в различных развлекательных и познавательных мероприятиях. В субботу в центре Силламяэ прошел концерт Ollie и его группы, дискотека с диджеем Дмитрием Клинком и ночной поход с карманными фонариками.
Дни города начались с шествия по улице Виру и развлекательных мероприятий для детей. Городской музей открыл тематический парк „Таинственный город“, Морской музей - выставку „Беседы в каюте с Йоханом Питка“, а библиотека - выставку „Знаменитый дачник в Силламяэ - Константин Бальмонт“.
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