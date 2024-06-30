БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Силламяэ с размахом отметил дни города

Дни города и моря в Силламяэ проходят с 28 по 30 июня. В это время можно познакомиться с достопримечательностями города, поучаствовать в различных развлекательных и познавательных мероприятиях. В субботу в центре Силламяэ прошел концерт Ollie и его группы, дискотека с диджеем Дмитрием Клинком и ночной поход с карманными фонариками.