Новости Ида-Вирумаа
30.06.2024, 11:50

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Силламяэ с размахом отметил дни города

 (7)
Cуббота закончилась дискотекой под открытым небом!

Дни города и моря в Силламяэ проходят с 28 по 30 июня. В это время можно познакомиться с достопримечательностями города, поучаствовать в различных развлекательных и познавательных мероприятиях. В субботу в центре Силламяэ прошел концерт Ollie и его группы, дискотека с диджеем Дмитрием Клинком и ночной поход с карманными фонариками.

Дни города начались с шествия по улице Виру и развлекательных мероприятий для детей. Городской музей открыл тематический парк „Таинственный город“, Морской музей - выставку „Беседы в каюте с Йоханом Питка“, а библиотека - выставку „Знаменитый дачник в Силламяэ - Константин Бальмонт“.

Состоялись конкурсные программы и творческие активности для семей: можно было рисовать на асфальте, выдувать мыльные пузыри и надувать воздушные шары. Также в эти дни открылась выставка ретроавтомобилей и мотоциклов, прошел велопоход. В субботу и воскресенье на улице Кеск гостей удивляла разнообразием товаров большая ярмарка.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (7)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии