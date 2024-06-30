30.06.2024, 08:26
Французский велогонщик выиграл первый этап веломногодневки „Тур де Франс“ — 2024(1)
ФОТО: | IMAGO/Photo News/Scanpix
В этом году веломногодневка „Тур де Франс“ стартовала в Италии, где велогонщики проехали от Флоренции до Римини. Первый этап протяженностью 206 км выиграл француз Ромен Барде (Team dsm-Firmenich PostNL).
На втором месте финишировал партнер по команде победителя Франк ван ден Брук. Третье место занял бельгиец Ваут ван Арт, уступивший победителю пять секунд.
В последний раз француз надевал желтую майку лидера на „Тур де Франс“ в 2021 году, когда лидером стал Жюлиан Алафилипп.
Главные фавориты веломногодневки „Тур де Франс“, Тадей Погачар и Йонас Вингегор, завершили первый этап в основной группе.
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