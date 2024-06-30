Французский велогонщик выиграл первый этап веломногодневки „Тур де Франс“ — 2024

На втором месте финишировал партнер по команде победителя Франк ван ден Брук. Третье место занял бельгиец Ваут ван Арт, уступивший победителю пять секунд.

В последний раз француз надевал желтую майку лидера на „Тур де Франс“ в 2021 году, когда лидером стал Жюлиан Алафилипп.

Главные фавориты веломногодневки „Тур де Франс“, Тадей Погачар и Йонас Вингегор, завершили первый этап в основной группе.

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