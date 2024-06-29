Правда ли, что Константин Хабенский — автор популярного текста о предательстве?

Вирусный текст выглядит так (авторская орфография и пунктуация сохранены): „Когда-нибудь ты поймёшь, что бывают люди, которые никогда не предают… Но для этого придётся пройти через очень много предательств. Когда-нибудь ты поймёшь, что внешний блеск — ничто по сравнению с внутренней красотой. Потому что всё, что снаружи — это до первого дождя… А то, что внутри — горит всегда! Пусть даже оно угасло до еле-видных угольков. Но, достаточно сложить губы трубочкой и ласково подуть — огонь постепенно разгорится и согреет тебя. Когда-нибудь ты поймёшь, что многие формулы и афоризмы, которых ты нахватался в окружающем мире — пустые, пусть и красивые, наборы слов — не более того. Важны лишь те истины, до которых ты сам дошёл. Когда-нибудь ты поймёшь, что доброта, нежность, ласка и забота — это проявление внутренней силы, а не слабости“.Это небольшое произведение с атрибуцией Хабенскому встречается в многочисленных коллекциях афоризмов, а наибольшее распространение получило в соцсетях. В одной только группе „Лучшие стихи великих поэтов. Литература“ в Facebook два десятка публикаций с этим текстом набрали в общей сложности более 117 000 репостов. Популярен он и во „ВКонтакте“.

В 2013 году Хабенский признался, что не ведёт соцсети — там есть аккаунты лишь у его благотворительного фонда. Однако уже через несколько месяцев актёр зарегистрировал страницу во „ВКонтакте“ — по его словам, из-за того, что мошенники через поддельные аккаунты собирали от имени Хабенского деньги якобы на благотворительность и делали политические заявления. Тем не менее он предупредил, что никаких личных публикаций на этой странице не будет, и до сих пор верен своему слову — этот пост остаётся единственным в профиле артиста во „ВКонтакте“.

Выходит, как минимум в социальных сетях Хабенский такого текста не размещал. „Проверено“ не нашло вирусной цитаты ни в доступных в Сети интервью актёра, ни в любых других авторитетных источниках.