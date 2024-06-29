Правда ли, что Константин Хабенский — автор популярного текста о предательстве?
Много лет по соцсетям распространяется мотивационный текст за подписью российского актёра и режиссёра. Мы проверили, писал ли такое Хабенский.
Вирусный текст выглядит так (авторская орфография и пунктуация сохранены): „Когда-нибудь ты поймёшь, что бывают люди, которые никогда не предают… Но для этого придётся пройти через очень много предательств. Когда-нибудь ты поймёшь, что внешний блеск — ничто по сравнению с внутренней красотой. Потому что всё, что снаружи — это до первого дождя… А то, что внутри — горит всегда! Пусть даже оно угасло до еле-видных угольков. Но, достаточно сложить губы трубочкой и ласково подуть — огонь постепенно разгорится и согреет тебя. Когда-нибудь ты поймёшь, что многие формулы и афоризмы, которых ты нахватался в окружающем мире — пустые, пусть и красивые, наборы слов — не более того. Важны лишь те истины, до которых ты сам дошёл. Когда-нибудь ты поймёшь, что доброта, нежность, ласка и забота — это проявление внутренней силы, а не слабости“.Это небольшое произведение с атрибуцией Хабенскому встречается в многочисленных коллекциях афоризмов, а наибольшее распространение получило в соцсетях. В одной только группе „Лучшие стихи великих поэтов. Литература“ в Facebook два десятка публикаций с этим текстом набрали в общей сложности более 117 000 репостов. Популярен он и во „ВКонтакте“.
В 2013 году Хабенский признался, что не ведёт соцсети — там есть аккаунты лишь у его благотворительного фонда. Однако уже через несколько месяцев актёр зарегистрировал страницу во „ВКонтакте“ — по его словам, из-за того, что мошенники через поддельные аккаунты собирали от имени Хабенского деньги якобы на благотворительность и делали политические заявления. Тем не менее он предупредил, что никаких личных публикаций на этой странице не будет, и до сих пор верен своему слову — этот пост остаётся единственным в профиле артиста во „ВКонтакте“.
Выходит, как минимум в социальных сетях Хабенский такого текста не размещал. „Проверено“ не нашло вирусной цитаты ни в доступных в Сети интервью актёра, ни в любых других авторитетных источниках.
На Facebook текст без указания автора начал распространяться сначала в укороченном виде в 2011 году, а затем в более полном — в 2012-м, и уже тогда стал довольно популярным. Имя Хабенского в подписи под ним появилось значительно позже — в 2014–2015 годах, причём поначалу фрагмент текста соседствовал с другой приписываемой актёру цитатой: „Кому-то не хватает одной женщины, и он переключается на пятую, десятую. А другому не хватает жизни, чтобы любить одну-единственную“. И лишь весной 2016 года канонический вид „цитаты Хабенского“ о предательстве завирусился именно с этой атрибуцией, в чём не последнюю роль сыграли сомнительные ресурсы с „цитатниками“ актёра. Один из них, паблик во „ВКонтакте“ даже был заблокирован за проведение благотворительных сборов, нарушающих правила соцсети.
Аналогичная картина наблюдается и в „Живом журнале“, где атрибуция Хабенскому в соответствующих публикациях появилась только в 2015 году, хотя цитата активно распространялась на платформе с 2012 года.
Старейшая найденная „Проверено“ публикация с этим текстом относится к 24 декабря 2009 года, когда его выложила пользовательница „Живого журнала“ aiyony с комментарием „Зацепило“. Тот вариант выглядел немного иначе — он был обращён к женщине и заканчивался словами: „Когда-нибудь ты неудержимо захочешь позвать меня. Для этого нужно будет всего лишь переступить через свою гордыню — не гордость, нет. Гордыню. И найти меня. А я? Я… Я буду тебя ждать. Я подожду“. Автором значился некий Олег.
На этом следы распространения вирусного текста обрываются, однако можно с уверенностью сказать, что Хабенский — не его автор. Появилось это произведение задолго до того, как его начали атрибутировать актёру, и выглядело тогда несколько иначе.
Итог: Неверная атрибуция цитаты