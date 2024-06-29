ВИДЕО | Плей-офф Евро-2024: Германия уверенно обыграла Данию и вышла в четвертьфинал

Немцы с первых же минут завладели инициативой, создав несколько опасных моментов. Примерно через 15-20 минут Дания смогла выровнять игру.

На 35-й минуте команды были отправлены в раздевалки, так как погода сильно ухудшилась. Через 20 минут игра возобновилась. После этого у обеих команд было по одному хорошему моменту, но реализовать их не получилось.

В начале второго тайма Дания вышла вперед, но гол был отменен. Андерсен отправил мяч в ворота, но судья зафиксировал офсайд. Спустя пять минут Андерсен превратился из героя в антигероя, сыграв рукой в своей штрафной. Судья назначил пенальти, который реализовал Кай Хаверц.

На 68-й минуте немцы удвоили свое преимущество. Джамал Мусиала получил передачу пас от Шлоттербека, прошел в штрафную и пробил в нижний угол ворот.

Для Дании турнир завершен, а Германия в 1/4 финала сыграет с Испанией или Грузией.

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