Сегодня на Евро-2024 дети из Эстонии будут сопровождать швейцарских футболистов
За сегодняшним матчем 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором Швейцария сыграет с Италией, стоит следить повнимательнее, ведь игроки сборной Швейцарии выйдут на футбольное поле Олимпийского стадиона в Берлине вместе с детьми из Эстонии.
Lidl, официальный партнер Евро-2024, объявил, что в сегодняшнем матче между Швейцарией и Италией примет участие эстонская детская футбольная команда (Lidl Kids Team). Дети из Эстонии выйдут на поле в качестве сопровождающих для швейцарских футболистов.
Эта игра начнется в 19:00, а дети из Эстонии выйдут на поле в начале матча перед исполнением государственных гимнов.
На финальный турнир в Германию поехало 11 детей из Эстонии и более 1100 детей со всей Европы. От Эстонии в конкурсе приняло участие более 4000 детей.
Члены эстонской команды Lidl Kids Team: Стен (Пеэтри), Каспар (Тискре), Хелена Ловиза (Таллинн), Себастьян (Таллинн), Биргит (Таллинн), Никита (Нарва), Артур (Таллинн), Шарлотта (Кийли), Оскар (Сымеру), Кярт (Виру-Яагупи), Ханна Лооре (Таллинн).
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