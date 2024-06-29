На Евро-2024 дети из Эстонии сопровождали швейцарских футболистов
Во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, в котором Швейцария играла с Италией (2:0), игроки сборной Швейцарии выходили на футбольное поле в Берлине вместе с детьми из Эстонии.
Lidl, официальный партнер Евро-2024, сообщал, что в матче между Швейцарией и Италией примут участие эстонская детская футбольная команда (Lidl Kids Team). Дети из Эстонии выходили на поле в качестве сопровождающих для швейцарских футболистов.
Швейцария выиграла у Италии со счетом 2:0
На финальный турнир в Германию поехало 11 детей из Эстонии и более 1100 детей со всей Европы. От Эстонии в конкурсе приняло участие более 4000 детей.
Члены эстонской команды Lidl Kids Team: Стен (Пеэтри), Каспар (Тискре), Хелена Ловиза (Таллинн), Себастьян (Таллинн), Биргит (Таллинн), Никита (Нарва), Артур (Таллинн), Шарлотта (Кийли), Оскар (Сымеру), Кярт (Виру-Яагупи), Ханна Лооре (Таллинн).
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