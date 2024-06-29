МОК допустил до Олимпиады четверых российских дзюдоистов. Федерация дзюдо России их не отпустит

„Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже“, — говорится в сообщении федерации.

Допуск МОК на Игры-2024 получили Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Как отмечал ТАСС, в списках российских атлетов, получивших приглашение на Олимпиаду, нет некоторых лидирующих спортсменов, в том числе чемпиона мира Инала Тасоева и бронзового призера Олимпиады в Токио Мадины Таймазовой.

Спортсмены из России и Беларуси будут официально выступать на Олимпиаде как „индивидуальные нейтральные атлеты“. Любая символика этих двух стран на Играх будет запрещена. Всего российским спортсменам на Олимпиаде выделили 54 квоты, белорусским — 28. По состоянию на 28 июня до Игр допущены 27 российских спортсменов.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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