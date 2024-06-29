ФОТО и ВИДЕО | „Левадия“ организовала большой благотворительный спортивный аукцион
4 июля „Левадия“ в рамках 18 тура Премиум-лиги сыграет против „Флоры“. „Левадия“ делает этот матч благотворительным - 50% выручки от продажи билетов будет пожертвовано фонду „День моей мечты“, совместно с которым клуб и организовывает эту игру. Билеты в продаже в Piletitasku.
4 июля в 19:00 „Левадия“ сыграет со своим извечным соперником „Флорой“ в 101-м таллиннском дерби высшей лиги Эстонии. Игра будет благотворительной — чтобы вместе собрать пожертвования для благотворительного фонда „День моей мечты“.
В том числе в рамках игры будет проведен аукцион, ВСЯ выручка от которого поступит в фонд „День моей мечты“. Аукцион пройдет на странице „Левадии“ в Facebook и продлится до свистка об окончании первого тайма матча 4 июля.
Первым лотом аукциона стали оригинальные очки известного музыканта Nublu и футболка „Левадии“ с его автографом.
Второй лот - оригинальная игровая футболка легендарного бразильского игрока Халка с его автографом.
„Привет, друзья из Эстонии! Как дела? Я только что отправил эту футболку для предстоящего дерби, которая пойдет на благотворительность! „Левадия“, удачи!“ — сказал Халк в своем видеообращении.
37-летний Халк выступает за клуб бразильской высшей лиги „Атлетико Минейро“, до этого он играл за „Шанхай Порт“, петербургский „Зенит“, „Порту“ и многие другие клубы. В период с 2009 по 2021 год он сыграл за национальную сборную Бразилии 49 игр, забив 11 голов. Он также завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
Бывшая теннисистка Анетт Контавейт также решила внести свой вклад. Анетт выставит на аукцион сумку Уимблдонского турнира, с ее автографом.
„Я надеюсь, что мой небольшой вклад поможет Акселю и всем другим детям, которым ежедневно приходится бороться с серьезными заболеваниями. Приходите посмотреть таллиннское дерби 4 июля и тоже внесите свой небольшой вклад. Вместе мы совершим большое доброе дело“, — сказала Контавейт.
Если вы не хотите участвовать в аукционе, но все равно хотите помочь - приходите на игру, 50% от выручки за билеты пойдет на благотворительность.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.