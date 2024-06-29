ФОТО и ВИДЕО | „Левадия“ организовала большой благотворительный спортивный аукцион

4 июля в 19:00 „Левадия“ сыграет со своим извечным соперником „Флорой“ в 101-м таллиннском дерби высшей лиги Эстонии. Игра будет благотворительной — чтобы вместе собрать пожертвования для благотворительного фонда „День моей мечты“.

В том числе в рамках игры будет проведен аукцион, ВСЯ выручка от которого поступит в фонд „День моей мечты“. Аукцион пройдет на странице „Левадии“ в Facebook и продлится до свистка об окончании первого тайма матча 4 июля.

„В последние годы, к сожалению, несколько давних молодых болельщиков покинули клубное сообщество из-за серьезной болезни. Эти потери очень болезненны для нас, поэтому борьба детей с тяжелыми заболеваниями особенно близка сердцам всего клуба. Наши болельщики для нас гораздо больше, чем просто зрители — они наша семья, наши сторонники и наше вдохновение“, — заявила „Левадия“ в пресс-релизе. Благотворительная организация „День моей мечты“ помогает тяжело и хронически больным детям исполнять свои мечты. Исполнение даже самой маленькой мечты может дать ребенку дополнительную энергию и мотивацию для восстановления после болезни.

Первым лотом аукциона стали оригинальные очки известного музыканта Nublu и футболка „Левадии“ с его автографом.

Второй лот - оригинальная игровая футболка легендарного бразильского игрока Халка с его автографом.

„Привет, друзья из Эстонии! Как дела? Я только что отправил эту футболку для предстоящего дерби, которая пойдет на благотворительность! „Левадия“, удачи!“ — сказал Халк в своем видеообращении.

37-летний Халк выступает за клуб бразильской высшей лиги „Атлетико Минейро“, до этого он играл за „Шанхай Порт“, петербургский „Зенит“, „Порту“ и многие другие клубы. В период с 2009 по 2021 год он сыграл за национальную сборную Бразилии 49 игр, забив 11 голов. Он также завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Бывшая теннисистка Анетт Контавейт также решила внести свой вклад. Анетт выставит на аукцион сумку Уимблдонского турнира, с ее автографом.

„Я надеюсь, что мой небольшой вклад поможет Акселю и всем другим детям, которым ежедневно приходится бороться с серьезными заболеваниями. Приходите посмотреть таллиннское дерби 4 июля и тоже внесите свой небольшой вклад. Вместе мы совершим большое доброе дело“, — сказала Контавейт.

„У Акселя опухоль мозга. Диагноз был поставлен три года назад. После первого курса лечения появилась надежда, что мы победим. В течение шести месяцев мы могли заниматься любой деятельностью и ходить на тренировки, но прошлой осенью мы узнали, что болезнь вернулась. Сейчас он снова проходит курс химиотерапии“, — говорит Хилле, мать Акселя. „Я думаю, он был футбольным фанатом с самого рождения. Он всегда хотел взять футбольный мяч и поиграть на улице. Когда прошлой осенью он смог пойти на тренировку по футболу, то есть на то короткое время, пока не вернулась болезнь, он наслаждался каждой тренировкой. И по сей день, когда мы проезжаем мимо стадиона, он всегда спрашивает: „Когда я смогу вернуться к тренировкам? Это мое тренировочное место!“ Он очень скучает по игре в футбол с остальными - это всегда было его любимым занятием“, — говорит мама мальчика.

Если вы не хотите участвовать в аукционе, но все равно хотите помочь - приходите на игру, 50% от выручки за билеты пойдет на благотворительность.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.