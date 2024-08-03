03.08.2024, 19:05
„Анне Вески - икона!“ Все больше молодых людей становятся поклонниками любимой певицы своих бабушек(2)
ФОТО: личный архив
„Она абсолютная икона, настоящее сокровище страны!“ - восклицает 21-летний Ранно. Нет, он говорит не о любимой спортсменке или актрисе. Он имеет в виду Анне Вески.
На самом деле, об Анне Вески говорят многие дети и молодые люди. Ведь Вески, выступающая на эстонской сцене уже несколько десятилетий, - для них настоящая звезда. Анне Вески и сама это знает. „Мы с ребятами нашли общий язык!“ - говорит она.
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