„Анне Вески - икона!“ Все больше молодых людей становятся поклонниками любимой певицы своих бабушек

На самом деле, об Анне Вески говорят многие дети и молодые люди. Ведь Вески, выступающая на эстонской сцене уже несколько десятилетий, - для них настоящая звезда. Анне Вески и сама это знает. „Мы с ребятами нашли общий язык!“ - говорит она.

Но почему? Разве расцвет карьеры 68-летней Анне Вески не был 30-40 лет назад? Тогда, когда Ранно и его ровесников еще и на свете не было, а их родители были несовершеннолетними. Разумеется, был, но теперь Анне Вески снова на пике славы.