Эстонский Экспресс
03.08.2024, 19:05

„Анне Вески - икона!“ Все больше молодых людей становятся поклонниками любимой певицы своих бабушек

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ЗАЖИГАЮТ ВМЕСТЕ С АННЕ: Для Анне Вески не составляет труда увлечь танцами и пением полный молодежи школьный двор.
ЗАЖИГАЮТ ВМЕСТЕ С АННЕ: Для Анне Вески не составляет труда увлечь танцами и пением полный молодежи школьный двор.
ФОТО: личный архив

„Она абсолютная икона, настоящее сокровище страны!“ - восклицает 21-летний Ранно. Нет, он говорит не о любимой спортсменке или актрисе. Он имеет в виду Анне Вески.

На самом деле, об Анне Вески говорят многие дети и молодые люди. Ведь Вески, выступающая на эстонской сцене уже несколько десятилетий, - для них настоящая звезда. Анне Вески и сама это знает. „Мы с ребятами нашли общий язык!“ - говорит она.

Но почему? Разве расцвет карьеры 68-летней Анне Вески не был 30-40 лет назад? Тогда, когда Ранно и его ровесников еще и на свете не было, а их родители были несовершеннолетними. Разумеется, был, но теперь Анне Вески снова на пике славы.

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