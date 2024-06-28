Шри-Ланка запросила у России компенсацию за убитых на войне

Глава МИД страны Тарака Баласурия заявил 30 мая, что ланкийцев обманом вынудили поехать в Россию, пообещав хорошие зарплаты и привилегии, включая российское гражданство. По его словам, МИД получил от граждан 455 жалоб на эту тему. По данным агентства AFP, гражданам Шри-Ланки обещали зарплату более 2000 евро в месяц, что приблизительно в 13 раз превышает их средний доход. Баласурия тогда также заявил, что Москва согласилась больше не вербовать ланкийцев на войну против Украины. Договоренность о встрече в РФ в июне была достигнута тогда же.

В мае 2024 года правительство Шри-Ланки открыло расследование в связи с вербовкой граждан страны на войну в Украине, пишет „Медуза“. По информации властей Шри-Ланки, не менее 16 человек числились на тот момент погибшими, 37 человек - ранеными и более десяти человек, вероятно, находились в плену.

МИД России о подробностях встречи не информировал. В сообщении ведомства упомянуто, что на прошедшей встрече с Руденко стороны обсудили „актуальные вопросы российско-ланкийской повестки дня“, а также была „подтверждена обоюдная заинтересованность в поддержании динамики двустороннего диалога“, в том числе „в политической и торгово-экономической сферах“. Издание „Агентство“ обратило внимание, что российские государственные СМИ о встрече не сообщали вовсе.

„В ходе беседы обсуждались вопросы гибели 17 шриланкийцев в бою, выплаты компенсаций погибшим и раненым, положение шриланкийцев, с которыми не удается связаться, возможность добровольного возвращения, досрочного расторжения контрактов и упорядочения денежного довольствия“, - говорится в сообщении МИД Шри-Ланки.

Делегация Шри-Ланки на встрече в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко и заместителем главы Минобороны России Александром Фоминым подняла вопрос о выплате компенсаций за убитых и раненых ланкийских граждан, служивших по контракту в российской армии. Об этом в четверг, 27 июня, сообщило посольство Шри-Ланки в РФ. Делегацию островного государства возглавлял министр иностранных дел Тарак Баласурия.

Как сообщило „Радио Свобода“, в конце прошлого года власти Шри-Ланки пресекли в стране работу агентства, которое вербовало граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины. Всего, по данным СМИ, в российско-украинской войне с обеих сторон участвуют по не менее двух тысяч ланкийцев.

На войну против Украины вербуют не только со Шри-Ланки

Власти Непала приостановили выдачу гражданам этой страны разрешений на работу в России и Украине с 5 января. Это решение правительство в Катманду приняло после подтверждения информации о том, что в Украине погибли не менее 10 наемников из Непала, воюющих на стороне России. МИД страны призвал сограждан не участвовать в войне в Украине ни на одной из сторон.

Согласно данным непальских властей, по состоянию на начало года в составе российской армии в Украине воюют не менее 200 наемников из Непала. Министр иностранных дел страны Нараян Пракаш Сауд заявил, что местонахождение 100 человек в настоящий момент неизвестно. Катманду уже требовал от Москвы прекратить вербовку непальцев, а завербованных вернуть домой.

По сообщению непальской полиции в начале декабря 2023 года, власти задержали 12 человек по обвинению в незаконной отправке молодых мужчин для вербовки в российскую армию. По данным полиции, задержанные организовывали отправку непальцев в Россию через Индию и ОАЭ. „Пока неясно, сколько людей было отправлено таким образом, но расследование продолжается“, - сказал представитель полиции. Он сообщил, что каждый из добровольцев платил за отправку в РФ до 8500 долларов.