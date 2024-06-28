Международный уголовный суд отложил выдачу ордеров на арест премьера и министра обороны Израиля

Причиной отсрочки является то, что Великобритания на правах „друга суда“ подала заявление о представлении замечаний о юрисдикции МУС по поводу Израиля. МУС удовлетворил эту просьбу, а также заранее предоставил другим странам право подать замечания. Коллегия МУС постановила, что решение дать такое право Великобритании „может привести к другим запросам“.

Запрос Великобритании и другие подобные запросы должны быть предоставлены до 12 июля. Замечания из Лондона будут рассмотрены членами палаты предварительного производства суда. Согласно постановлению суда, как сами замечания, так и процесс дебатов по ним могут быть обнародованы, хотя обычно процедуры выдачи ордеров на арест держатся в тайне.

Как отмечает The Jerusalem Post, после этого весь процесс выдачи ордеров на арест может „легко затянуться“ на месяцы.

Означает ли решение суда также отсрочку в выдаче ордеров на арест лидеров радикального исламистского движения ХАМАС неизвестно.

Израиль и США осудили решение МУС

Главный прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров радикального исламистского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Аль-Масри и Исмаила Хании. По мнению Хана, все они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

Премьер-министр Израиля назвал запрос прокурора МУС „скандальным“ и заявил, что это „не остановит“ ни его, ни его страну. Президент США Джо Байден оценил решение МУС как „возмутительное“. Ни Израиль, ни США не признают юрисдикцию МУС.

Нападение ХАМАС на Израиль