МНЕНИЕ | Каллас - в Брюссель, а после нее хоть потоп!

Грамотные политтехнологи - залог успеха

Европейский совет утвердил кандидатуру Каи Каллас на пост главы внешнеполитической службы ЕС. Это, как уже писали СМИ, исторический момент, потому что никогда прежде эстонский политик не был столь близок к высокому посту в европейской бюрократической иерархии. И это, несомненно, самый большой успех в карьере Каи Каллас. Ее политический путь начался 14 лет назад и следует сказать, что она достигла той политической вершины, о которой многие могут лишь мечтать. Надо так же иметь в виду, что для получения столь высокой должности Каллас придется выдержать соперничество с представителями больших государств и народов, которые во властных коридорах Евросоюза имеют преимущество перед небольшими государствами и народами. Нравится нам это или нет. Но история политического восхождения Каллас - это история успеха!