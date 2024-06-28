Мнение
28.06.2024, 16:31

МНЕНИЕ | Яна Тоом: „Поддержка Совета ЕС не гарантирует Каллас спокойного прохождения парламентских слушаний“

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Яна Тоом
Яна Тоом
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Я начала писать этот комментарий в тот момент, когда Каллас вышла из зала, где решалась ее судьба. Со 100% уверенностью, что решение будет позитивным. Для Каллас. А для ЕС? Ну это как посмотреть, пишет евродепутат Яна Тоом.

Не стану повторять многократно звучавшие аргументы об отношении Каллас к России, Средиземноморью или Ближнему Востоку. Есть и другие соображения.

Первое, что бросается в глаза — переговорщики, проталкивавшие Каллас, совершенно не принимают в расчет Европарламент. И обещают в поддержку кандидатов голоса фракций, в которые входят их партии. Теоретически верно, практически - не факт. И среди „народников“ (EPP), и среди соцдемов, и в Renew немало тех, кому - пусть и по разным причинам, - не нравится весь „пакет“.

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