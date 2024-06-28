28.06.2024, 16:31
МНЕНИЕ | Яна Тоом: „Поддержка Совета ЕС не гарантирует Каллас спокойного прохождения парламентских слушаний“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Я начала писать этот комментарий в тот момент, когда Каллас вышла из зала, где решалась ее судьба. Со 100% уверенностью, что решение будет позитивным. Для Каллас. А для ЕС? Ну это как посмотреть, пишет евродепутат Яна Тоом.
Не стану повторять многократно звучавшие аргументы об отношении Каллас к России, Средиземноморью или Ближнему Востоку. Есть и другие соображения.
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