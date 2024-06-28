Байден и Трамп на дебатах обсудили условия Путина по Украине

Джо Байден и Дональд Трамп - 46-й и 45-й президенты США - в четверг, 27 июня, провели историческую теледуэль в студии телеканала CNN в Атланте (штат Джорджия), в ходе которой действующий глава Белого дома впервые дебатировал со своим предшественником.

Вопреки устоявшейся традиции, в соответствии с которой внешнеполитические аспекты в таком формате чаще всего не являются центральными (обычно обсуждаются преимущественно внутриполитические проблемы), теме Украины, России и взаимоотношений с президентом РФ Владимиром Путиным на этот раз было уделено довольно много времени, причем политики возвращались к ней несколько раз. DW следила за происходящим в прямом эфире.

Эфир начался с того, что Трамп и Байден заняли свои места в студии (на телеэкранах республиканец оказался по левую руку, демократ - по правую; так было решено после того, как соперники бросили жребий и определились со своими предпочтениями).

Пожимать друг другу руки они не стали. Аналогичным образом они вели себя и во время президентских дебатов в 2020 году, но тогда это было обусловлено главным образом антипандемийными мерами в условиях COVID-19.

Об условиях Путина по Украине

К внешнеполитической повестке политики перешли уже на 28-й минуте эфира - по инициативе ведущей Даны Баш. „Путин говорит, что закончит войну, только если Россия сохранит за собой украинские территории, на которые она уже претендует. А Украина откажется от своего стремления вступить в НАТО. Приемлемы ли для вас условия Путина?“ - спросила она.

Первым отвечал Трамп: „Что касается России и Украины. Если бы у нас был настоящий президент, президент, который бы знал... который был бы уважаем Путиным, он никогда не вторгся бы в Украину“. Экс-президент США высказал мнение, что Байден „поощрил Россию“ к вторжению, выведя американские войска из Афганистана. „Это был такой ужасный позор“, - продолжил Трамп, говоря об операции в августе 2021 года. „Путин наблюдал за этим и увидел некомпетентность“, - заявил он.