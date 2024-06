Новые наушники Huawei FreeBuds 6i: шумоподавление и быстрая зарядка

Шумоподавление для спокойного и тихого дня

„Если раньше функция шумоподавления Intelligent Dynamic ANC 3.0 была доступна только на наушниках про-серии, то теперь она работает и на модели FreeBuds 6i. Технология ANC 3.0 генерирует необходимые параметры шумоподавления в режиме реального времени, адаптируясь к 34 различным ситуациям. Например, эти наушники могут интуитивно подавлять громкий шум толпы в торговом центре или же обеспечивать достаточный уровень звука при езде на велосипеде“, — поясняет эксперт по технологиям.mutuse funktsioon saadaval vaid pro-seeria kõrvaklappidel, siis nüüd on see ka FreeBuds 6i mudelil. ANC 3.0 tehnoloogia genereerib mürasummutamise parameetreid reaalajas, kohandudes 34 erineva olukorraga. Näiteks suudavad need kõrvaklapid intuitiivselt summutada kaubanduskeskuses valju rahvasumina või tagada piisava helitaseme jalgrattaga sõites,“ selgitab tehnoloogiaekspert.