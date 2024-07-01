Новые наушники Huawei FreeBuds 6i: шумоподавление и быстрая зарядка

Новые беспроводные наушники не только формируют среду без шума, но и обеспечивают длительную продолжительность работы. „Время работы FreeBuds 6 достигает 8 часов на одном заряде, а время прослушивания с их помощью — целых 35 часов при использовании зарядного кейса. Кроме того, эти наушники имеют функцию быстрой зарядки, что подходит для современного стремительного образа жизни — всего десять минут зарядки наушников дают возможность использовать их в течение четырех часов“, — рассказывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Шумоподавление для спокойного и тихого дня

„Если раньше функция шумоподавления Intelligent Dynamic ANC 3.0 была доступна только на наушниках про-серии, то теперь она работает и на модели FreeBuds 6i. Технология ANC 3.0 генерирует необходимые параметры шумоподавления в режиме реального времени, адаптируясь к 34 различным ситуациям. Например, эти наушники могут интуитивно подавлять громкий шум толпы в торговом центре или же обеспечивать достаточный уровень звука при езде на велосипеде“, — поясняет эксперт по технологиям.mutuse funktsioon saadaval vaid pro-seeria kõrvaklappidel, siis nüüd on see ka FreeBuds 6i mudelil. ANC 3.0 tehnoloogia genereerib mürasummutamise parameetreid reaalajas, kohandudes 34 erineva olukorraga. Näiteks suudavad need kõrvaklapid intuitiivselt summutada kaubanduskeskuses valju rahvasumina või tagada piisava helitaseme jalgrattaga sõites,“ selgitab tehnoloogiaekspert.

„Наушники FreeBuds 6i отслеживают уровень шума каждые 2,6 микросекунды и регулируют параметры примерно за секунду в зависимости от среды, в которой находится пользователь. Устройство оснащено системой из трех микрофонов, где два внешних микрофона улавливают окружающий шум, а один внутренний микрофон улавливает шум из ушного канала. Кроме того, в наушники встроен четырехмагнитный динамический динамик диаметром 11 мм, который создает звук с помощью встречных волн для нейтрализации любого фонового шума“, — описывает Мишина.