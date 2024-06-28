Закария Бегларишвили: после победы Грузии на глаза навернулись слезы радости

Грузинская сборная в основной стадии отбора на Евро-2024 заняла четвертое место в группе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром, но через Лигу наций попала в плей-офф отбора чемпионата Европы, где грузины сначала выбили Люксембург – 2:0, а потом в серии послематчевых пенальти обыграли Грецию – 0:0 (4:2 после пенальти).

На групповом этапе Евро-2024 Грузия проиграла Турции (1:3), показав очень яркий футбол, сыграла вничью с Чехией (1:1), не забив на последних минутах победный гол. В среду, 26 июня, грузины сенсационно обыграли Португалию (2:0) и вышли в плей-офф Евро-2024.

Это первый выход сборной Грузии в плей-офф чемпионата Европы. С момента обретения независимости в 1991 году сборная Грузии участвовала в отборочных этапах чемпионатов Европы, но ни разу не доходила до финальной части турнира.

„Я чувствую гордость за Грузию и испытываю нереальные эмоции. Те эмоции, которые были сразу после победы, невозможно описать словами“, — сказал Закария Бегларишвили, который с 2007 по 2009 год выступал за грузинские клубы, а затем был игроком таллиннской „Флоры“ (2010-2012, 2014-2019).

По словам Бегларишвили, который является уроженцем Тбилиси, сдерживать свои эмоции было просто невозможно.

„На глаза навернулись слезы радости, так как мы обыграли одну из лучших команд турнира, которая также является одним из фаворитов Евро-2024“, — с гордостью говорит полузащитник нарвского „Транса“.

Бегларишвили добавил, что грузинские футболисты играли так, „как будто это их последний матч“.

„Они играли, будто это их последний день на Евро, и они верили до последнего, выкладываясь на все 110%“.

В 1/8 финала грузинским футболистам предстоит сыграть с еще одним фаворитом турнира - сборной Испании.

„Они уже герои страны и переписывают историю на наших глазах. Однако они не хотят на этом останавливаться и наверняка захотят удивить и испанцев“, — считает Закария Бегларишвили.