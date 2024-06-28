Волейболист сборной Эстонии будет играть в европейской топ-лиге

Таммеару, признававшийся лучшим волейболистом Эстонии в течение последних двух лет, подписал контракт с украинским клубом „Барком-Кажаны“, выступающим в одной из сильнейших европейских лиг - высшей лиге Польши. По информации клуба, контракт подписан на следующий сезон. В прошлом сезоне „Барком-Кажаны“ занял 11-е место в польской высшей лиге.

Диагональный нападающий сборной Эстонии, который начинал свою карьеру в команде „Пярну ВК“ и оттуда перешел в тартускую команду „Бигбанк“, с нетерпением ждет начала нового волейбольного сезона. В 2021 году он присоединился к бельгийскому клубу „Knack Roeselare“, в котором выступал в течение двух сезонов. Предыдущий сезон он провел в составе „VB Tours“, который выступает во французской высшей лиге.

Клуб завоевал серебряную медаль в местном чемпионате, дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов. По словам Таммеару, который долгое время играл ключевую роль во французском клубе, переезд из Бельгии во Францию ​​был правильным решением. „Уровень был очень ровным, и мне нужно было сделать шаг вперед. Во Франции нужно было выкладываться на 100% даже в играх против аутсайдеров. Я считаю, что за это время я спрогрессировал как морально, так и физически“, — сказал волейболист в интервью Delfi в начале июня.

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