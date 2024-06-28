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28.06.2024, 13:46

МНЕНИЕ | Калев Стойческу: „Став верховным представителем Евросоюза, Кая Каллас прославит Эстонию и усилит ее влияние“

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Калев Стойческу
Калев Стойческу
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Утверждение Каи Каллас на должность Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, безусловно, повысит престиж и влияние Эстонии в Европе, считает член Рийгикогу (партия Eesti 200) Калев Стойческу.

В Эстонии были успешные „министры иностранных дел“ в лице бывших президентов Леннарта Мери и Тоомаса Хендрика Ильвеса, чья внешнеполитическая деятельность имела очень высокий уровень и влияние. Кая Каллас также стала всемирно известным и уважаемым игроком, особенно после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Европейский Союз и НАТО играют разные, но взаимодополняющие роли в вопросах обороны и безопасности. ЕС не играет прямой роли в коллективной обороне Европы, но 23 из 27 государств-членов (кроме Австрии, Ирландии, Мальты и Кипра) также являются союзниками по НАТО, поэтому отношение европейских союзников, сформировавшееся внутри этой европейской организации, например, к наказанию России и помощи Украине отражается, по крайней мере, на альянсе косвенно.

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