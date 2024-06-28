28.06.2024, 13:46
МНЕНИЕ | Калев Стойческу: „Став верховным представителем Евросоюза, Кая Каллас прославит Эстонию и усилит ее влияние“(32)
ФОТО: | Delfi Meedia
Утверждение Каи Каллас на должность Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, безусловно, повысит престиж и влияние Эстонии в Европе, считает член Рийгикогу (партия Eesti 200) Калев Стойческу.
В Эстонии были успешные „министры иностранных дел“ в лице бывших президентов Леннарта Мери и Тоомаса Хендрика Ильвеса, чья внешнеполитическая деятельность имела очень высокий уровень и влияние. Кая Каллас также стала всемирно известным и уважаемым игроком, особенно после начала полномасштабной агрессии России против Украины.
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