Bild о Кае Каллас: европейскую дипломатию возглавит главная противница Путина — ее семья была репрессирована при Советском Союзе

На данное назначение обратил внимание журналист обозреватель Bild Альберт Линк. “Её недоверие к Кремлю коренится и в семейной истории: во время Второй мировой советская власть депортировала её мать, бабушку и прабабушку в Сибирь в вагоне для перевозки скота. Они вернулись в Эстонию лишь много лет спустя“, — написал он.

Автор также вспомнил и про скандал с Арво Халликом: „Каллас на родине считают „железной леди“. Однако в последнее время ее репутация пострадала, поскольку ее муж, инвестиционный банкир, продолжал вести бизнес с Россией после нападения Путина на Украину. Каллас утверждает, что ничего об этом не знала“.

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