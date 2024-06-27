Эстонский борец Хейки Наби все же поедет на Олимпийские игры в Париж

Последний шанс получить путевку в Париж у 39-летнего Наби был на заключительном отборочном турнире в Стамбуле в мае. Тогда в решающем поединке он проиграл со счетом 2:4 белорусу Павелу Глинчуку, который выступает под нейтральным флагом.

О том, что Наби еще может поехать в Париж благодаря перераспределению мест, заговорили на прошлой неделе. Сегодня об этом сообщили официальным. Белорус Глинчук не будет выступать в Париже, как и россиянин Сергей Семенов, которому Наби проиграл в апреле на Европейском квалификационном турнире в Азербайджане.

В сообщении Международной федерации борьбы (UWW) говорится, что спортсмены стран-агрессоров Глинчук и Семенов не прошли проверку по критериям МОК. Другими словами: Международный олимпийский комитет (МОК) обнаружил, что эти спортсмены поддерживают развязанную Россией войну против Украины. Поэтому олимпийские лицензии были перераспределены, и путевка на Олимпиаду в Париж досталась Наби.

Наби завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и занял пятое место в Рио-2016. Игры в Токио эстонский борец пропустил из-за дисквалификации за допинг.

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