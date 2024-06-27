Май Реландер вошла в историю эстонского конного спорта, отобравшись на Олимпийские игры в Париже

Реландер и Эксперт квалифицировались на Олимпиаду благодаря перераспределению мест, как и тяжелоатлет Март Сейм на прошлой неделе.

26-летняя Реландер - первая эстонская спортсменка, которая отобралась на Олимпийские игры в скачках с препятствиями. Первой эстонской наездницей на Олимпийских играх была Дина Эллерманн, которая со своей лошадью Донной Анной в Токио в 2021 году заняла в выездке 49-е место.

Квалификационные соревнования на Олимпийских играх в Париже по стипль-чезу (конный спорт) пройдут 5 августа, а финал - 6 августа.

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