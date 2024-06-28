ПОДКАСТ | Спортивный журналист Алексей Маргиев о Евро-2024: сборной Украины не хватило той смелости, которая есть у Грузии

За право выйти в плей-офф Евро-2024 по футболу соревновались 24 сборные. По две лучшие команды из каждой группы вышли напрямую в 1/8 финала. Еще четыре команды пробились дальше через рейтинг команд, занявших в своих группах третьи места.

В плей-офф сыграют: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Австрия, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия, Турция, а также Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения.

Одной из главных сенсаций группового этапа стала сборная Грузии, которая в своем дебютном выступлении на Евро-2024 обыграла Португалию (2:0) и вышла в плей-офф.

„Самое главное впечатление, что Грузия это сделала абсолютно заслуженно - победила Португалию и вышла в плей-офф. Команда на протяжении всего турнира показывала яркий и смелый футбол. Команда приехала на Евро-2024 как явный аутсайдер, и я думаю, что перед началом турнира никто не мог предположить, что Грузия окажется среди шестнадцати лучших команд. Я думаю, что на первый матч Грузия выходила с целью ярко сыграть первый поединок. Команда проиграла Турции, но сохранила эту смелость, которую проявила в матче с Португалией. Эта смелость вместе с самоотдачей позволила Грузии выйти в 1/8 финала“, — похвалил сборную Грузии спортивный комментатор.

Сборная Украины набрала 4 очка на групповом этапе Евро-2024, но не смогла выйти в плей-офф. Из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей украинцы финишировали последними в группе Е, хотя Румыния, Бельгия и Словакия тоже набрали по 4 очка.

Украинская сборная стала первой командой в истории чемпионатов Европы после расширения турнира до 24 команд, которая не смогла выйти из группы, набрав 4 очка.