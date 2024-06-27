Financial Times: Евросоюз вернет пошлины на яйца и сахар из Украины, чтобы „успокоить“ протестовавших фермеров

FT напомнила, что на прошлой неделе были восстановлены пошлины в размере 89 евро за тонну украинского овса, которые будут действовать до июня 2025 года. Аналогичные решения по сахару и яйцам планируется объявить 28 июня.

В начале апреля страны ЕС договорились продлить режим беспошлинного ввоза украинских продуктов питания, введенный после полномасштабного российского вторжения, до июня 2025 года. Но в связи с протестами фермеров в решение были внесены изменения. В частности, ЕС решил, что введет пошлины на украинские яйца, сахар, овес, кукурузу, мед, крупы, если объем импорта этой продукции превысит средний показатель за 2022 и 2023 годы. Пошлины на овес уже были возвращены именно на этом основании, отмечает FT.

Предполагается, что пошлины на украинскую продукцию установят в размере 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и по 30 центов за килограмм для яиц.

Евросоюз решил отменить пошлины и квоты на импорт украинских продуктов питания в июне 2022 года для поддержки сельхозпроизводителей. Тогда же вступило в силу соглашение об упрощении грузовых перевозок между ЕС и Украиной. Это решение спровоцировало приток дешевой украинской продукции прежде всего в соседние страны, в ответ там начались протесты. Фермеры жаловались, что избыток украинского импорта вытесняет их с рынка.

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