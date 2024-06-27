Эстония подписала соглашение по безопасности с Украиной

Подписание состоялось на саммите ЕС в Брюсселе, куда прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Полный текст соглашения пока не опубликован. Ранее Зеленский сообщал, что оно „впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов [Евросоюза] предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри“.

Также Зеленский подписал отдельные двусторонние соглашения с Эстонией и Литвой.

В середине июня на саммите G7 Зеленский подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с президентом США Джо Байденом. Документ предусматривает расширение военного сотрудничества и обмена разведданными, но не содержит никаких обязательств со стороны США по использованию американских военных для защиты Украины. Похожее соглашение тогда же Украина подписала с Японией.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.