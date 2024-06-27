Нарва больше не помогает тем, кто стоит в очереди на границе. О туалете и воде нужно побеспокоиться самим

Мэр Нарвы Яан Тоотс на этот вопрос ответил, что город предложил помощь только на один день, потому что все случилось неожиданно на тот момент. „Пропускная способность на погранпунктах - 150-200 человек в час, но Россия в тот день начала пропускать только 10-15 человек в час, - поясняет Тоотс. - Образовалась гигантская очередь на мосту, люди стояли по всей длине моста. И когда Эстония перестала пропускать людей на мост, чтобы они не остались ночевать в итоге там, то очередь рассосалась за 2,5 часа. Это значит, что Россия за час спокойно пропустила более двухсот человек. Следовательно, у них есть возможность работать быстро, это была политическая игра“.

На следующий день на площади собралось более семисот человек, поэтому, по словам Тоотса, город должен был отреагировать. Там были и беременные женщины, и семьи с маленькими детьми.

„Туалет на Петровской площади мы смогли сделать бесплатным на один день, и поставили биотуалет, чтобы люди не ходили в кусты, - рассказывает мэр Нарвы. - Это наш город, наша природа, нам уборка из кустов обходится дороже, чем поставить туалет“.

Но сейчас уже все знают, что стоять на границе придется более двух часов, могут приготовиться к этому заранее. Туалет в это время на Петровской площади открыт, таких длинных очередей нет, поэтому город не тратит свои ресурсы на помощь тем, кто решил перейти границу.

„Мы следим за ситуацией, - говорит Тоотс. - Это вина России, а не наша. Важно, что тогда все случилось неожиданно, поэтому мы вмешались и помогли. Сейчас неожиданности нет для людей, поэтому мы считаем, что они могут справиться сами“.

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