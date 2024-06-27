Мнение
27.06.2024, 17:03

МНЕНИЕ | Таранд об отъезде Каи Каллас в Брюссель: „Было бы приятно и гордо, если бы эстонская женщина сидела в кресле руководителя и командовала почти 5000 чиновников“

 
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, может, и обиделась, но взамен ей дали кое-что другое.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, может, и обиделась, но взамен ей дали кое-что другое.
ФОТО: Tiit Blaat / Teele Toova / Riccardo Antimiani (EPA / Scanpix) | Delfi Meedia kollaaž

О Кае Каллас как о возможном внешнеполитическом лидере ЕС говорят так долго, что это приобрело статус самосбывающегося пророчества.

Несомненно, одним из самых насыщенных сплетнями журналистских изданий является The Politico, которое в основном сообщает о встречах с очевидцами в баре Европарламента или на площади Люксембурга.

В то же время само издание, принадлежащее американскому капиталу, нельзя в этом винить, поскольку в переговоры якобы шести человек о разделе четырех „топ-должностей“ в Евросоюзе вмешиваются сотни лоббистов, приспешников, мастеров закулисных махинаций и других „авторитетов“. А их предполагаемое влияние и намерения можно проанализировать и оценить только на основе слухов.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии