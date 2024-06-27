27.06.2024, 17:03
МНЕНИЕ | Таранд об отъезде Каи Каллас в Брюссель: „Было бы приятно и гордо, если бы эстонская женщина сидела в кресле руководителя и командовала почти 5000 чиновников“
ФОТО: | Delfi Meedia kollaaž
О Кае Каллас как о возможном внешнеполитическом лидере ЕС говорят так долго, что это приобрело статус самосбывающегося пророчества.
Несомненно, одним из самых насыщенных сплетнями журналистских изданий является The Politico, которое в основном сообщает о встречах с очевидцами в баре Европарламента или на площади Люксембурга.
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