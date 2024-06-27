Несомненно, одним из самых насыщенных сплетнями журналистских изданий является The Politico, которое в основном сообщает о встречах с очевидцами в баре Европарламента или на площади Люксембурга.

В то же время само издание, принадлежащее американскому капиталу, нельзя в этом винить, поскольку в переговоры якобы шести человек о разделе четырех „топ-должностей“ в Евросоюзе вмешиваются сотни лоббистов, приспешников, мастеров закулисных махинаций и других „авторитетов“. А их предполагаемое влияние и намерения можно проанализировать и оценить только на основе слухов.