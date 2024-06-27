ВИДЕО | Разъяренный португальский болельщик попытался в прыжке ударить Криштиану Роналду ногой

После вчерашнего матча между сборными Португалии и Грузии один из болельщиков португальцев прыгнул на лестницу, которая ведет в раздевалку. Вероятно, болельщик был расстроен из-за того, что португальцы проиграли грузинам со счетом 2:0.

Однако это не единственный случай, когда болельщик пытался подбежать к Роналду во время матча. Во время матча второго тура группового этапа, когда Португалия играла против Турции, на поле выбежало пять человек.

Среди них был маленький мальчик, с которым звёздный игрок с удовольствием сфотографировался. По отношению к остальным звездный нападающий не проявлял особого восторга.

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