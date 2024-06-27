МНЕНИЕ | Вступление Украины и Молдовы в ЕС - вызов Кремлю

29 ноября 2013 года. Вильнюс. Вечер. Я стою рядом с демонстрантами, в основном, молодыми людьми, которые скандируют: „Янукович, подпиши!“ Они создали живой коридор от выхода из гостиницы Kempinski до входа во Дворец литовских великих князей, где проходил саммит Восточного партнерства ЕС.

Сбылась мечта, о которой говорили на Майдане

Приехавшие из Украины люди призывали своего тогдашнего президента Виктора Януковича поставить подпись под соглашением об ассоциации с ЕС - чему всячески противодействовала Москва. Янукович документ не подписал. За этим последовали демонстрации в Киеве, жестокий разгром полицией импровизированного лагеря протестующих студентов, протесты на Майдане, бегство Януковича из страны, аннексия Крыма, военные действия в Донбассе и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Спустя 11 лет мечта вильнюсских демонстрантов не просто сбылась. В тот ноябрьский вечер они и мечтать не могли о том, что Украина вместе с Молдовой 25 июня 2024 года начнет переговоры уже не о партнерстве, а о вступлении в Европейский Союз.

Сами переговоры могут длиться годами и даже десятилетиями (как показывает пример Турции). Учитывая состояние экономик и государственных структур, коррупцию и необходимость приведения гигантского корпуса законов двух стран в соответствие с законодательством ЕС, так, скорее всего, и будет.

Однако политический символизм начала диалога с Киевом и Кишиневом трудно переоценить. Несмотря на путинскую агрессию против одной страны и наличие российских войск и сепаратистского образования - в другой, ЕС говорит украинцам и молдаванам: „Вы достойны быть и будете с нами!“.

Если вспомнить о недавнем признании статуса кандидата на вступление в ЕС для Грузии, то можно сказать: ЕС принял принципиальное решение бросить политический вызов Путину. Опять же символически Брюссель за день до этого ввел в действие новый пакет санкций против России.