Крошка на дорогах – это нормально? Нарвитяне жалуются на власть и трещины на окнах машин(4)
В фейсбук-группе нарвитяне жалуются на крошку на городских дорогах, из-за которой могут быть повреждены стекла и нижняя часть автомобилей. Власти города просят потерпеть и отнестись с пониманием.
„Каждый год такое“, „зато не скользко“, „выгодно очень ремонтникам стекол“, – пишут с возмущением участники группы NarvaTraffic.
„Мы же ставим знаки ограничения скорости, чтобы люди были внимательными, по-другому мы никак не можем ремонтировать дороги, везде такая технология, например, в Таллинне так же делают ямочный ремонт“, – объясняет ситуацию вице-мэр Нарвы по хозяйственным вопросам Олег Карпиков.
В Нарве начался ремонт ям на дорогах. По словам Карпикова, прежде чем работать фрезой, нужно использовать смолу и крошку. С пятницы, 28 июня, по плану горуправы рабочие начнут заделывать дырки в асфальте на дорогах.
„Важно понимание и чтобы водители сбрасывали скорость, когда видят знак“, – добавляет Олег Карпиков.
Ямочный ремонт дорог в Нарве продлится примерно месяц.