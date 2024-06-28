Новости Ида-Вирумаа
28.06.2024, 08:45

Крошка на дорогах – это нормально? Нарвитяне жалуются на власть и трещины на окнах машин

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

В фейсбук-группе нарвитяне жалуются на крошку на городских дорогах, из-за которой могут быть повреждены стекла и нижняя часть автомобилей. Власти города просят потерпеть и отнестись с пониманием.

„Каждый год такое“, „зато не скользко“, „выгодно очень ремонтникам стекол“, – пишут с возмущением участники группы NarvaTraffic.

„Мы же ставим знаки ограничения скорости, чтобы люди были внимательными, по-другому мы никак не можем ремонтировать дороги, везде такая технология, например, в Таллинне так же делают ямочный ремонт“, – объясняет ситуацию вице-мэр Нарвы по хозяйственным вопросам Олег Карпиков.

В Нарве начался ремонт ям на дорогах. По словам Карпикова, прежде чем работать фрезой, нужно использовать смолу и крошку. С пятницы, 28 июня, по плану горуправы рабочие начнут заделывать дырки в асфальте на дорогах.

„Важно понимание и чтобы водители сбрасывали скорость, когда видят знак“, – добавляет Олег Карпиков.

Ямочный ремонт дорог в Нарве продлится примерно месяц.

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