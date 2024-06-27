ВИДЕО | Смотрите, как грузинские болельщики праздновали исторический выход своей сборной в плей-офф

Грузия, которая является дебютантом турнира, заняла 3-е место в группе F с 4 очками и впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата Европы.

В 1/8 финала Евро-2024 Грузия сыграет с Испанией. Матч состоится 30 июня.

Смотрите, как грузинские болельщики праздновали историческую победу своей сборной у себя на родине, а также в Эстонии и по всему миру!

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