Мнение
27.06.2024, 14:02

МНЕНИЕ | Ковальченко: „Пока Россия воюет в Украине, исламисты проводят успешные теракты у нее под носом“

 
Теракт в Дагестане не последний
Теракт в Дагестане, 24.06.2024
Теракт в Дагестане, 24.06.2024
ФОТО: IMAGO | Scanpix

Серия терактов, совершенных исламистами, наводит на мысль о том, что Россия, пойдя войной на Донбасс, проспала главную угрозу своей безопасности, и эта опасность исходит не из Киева и Вашингтона. Первая половина 2024 года показала, что на ослабевшую Россию напали с востока и ведут на ее территории настоящую террористическую войну, считает журналист Сергей Ковальченко.

В минувшее воскресенье, 23 июня, в Дагестане шли бои сразу в двух крупных городах – столице республики Махачкале и в Дербенте, который славится своим коньячным заводом, но не его боевики выбрали объектом для нападения. Целями террористов в двух городах стали две православные церкви, пост ДПС (дорожной полиции) и две синагоги.

Первым боевики около 18:00 атаковали храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. В воскресенье, 23 июня, у православных верующих был праздник Святой Троицы, ее отмечают на 50-й день после Пасхи и, как правило, на Троицу днем люди ходят на кладбища, посещая могилы родных, а вечером собираются на службу в храме. В момент атаки боевиков в церкви в Дербенте находилось около 40 верующих. Террористы убили охранника, а настоятелю храма перерезали горло.

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