ОПРОС | Кто победит на Евро-2024?

В плей-офф сыграют: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Австрия, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия, Турция, а также Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения.

Первые матчи 1/8 финала турнира состоятся 29 июня, а последние 2 июля.

Расписание матчей 1/8 финала ЧЕ-2024 можно посмотреть ТУТ.

Нам очень интересно, кого вы видите в качестве победителя Евро-2024! Будем рады, если вы поделитесь своим мнением в опросе ниже.

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