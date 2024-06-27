27.06.2024, 11:33
ОПРОС | Кто победит на Евро-2024?
ФОТО: | Scanpix
26 июня завершился групповой этап чемпионата Европы - 2024. В плей-офф турнира вышли 16 сборных. Кто, по вашему мнению, станет обладателем заветного трофея?
В плей-офф сыграют: Германия, Швейцария, Испания, Италия, Англия, Дания, Австрия, Франция, Румыния, Бельгия, Португалия, Турция, а также Нидерланды, Словакия, Грузия и Словения.
Первые матчи 1/8 финала турнира состоятся 29 июня, а последние 2 июля.
Расписание матчей 1/8 финала ЧЕ-2024 можно посмотреть ТУТ.
Нам очень интересно, кого вы видите в качестве победителя Евро-2024! Будем рады, если вы поделитесь своим мнением в опросе ниже.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.